Евгений Алдонин о смерти Началовой: "У Веры была особая связь с мамой"

Евгений Алдонин сообщил дочке о смерти Юлии Началовой. По словам футболиста, Вера ни о чем не догадывалась.

Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о том, что мамы больше нет. На момент, когда Юлия попала в больницу, ребенок находился за границей вместе с одноклассниками. Близкие специально ничего не рассказывали Вере, чтобы не ранить ее.

Ее отец Евгений Алдонин нашел нужные слова и сообщил наследнице о постигшем их семью горе. По его словам, Вера пока не может поверить в произошедшую трагедию.

"Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии", - признался спортсмен.

evgeny_aldonin Началова не раз говорила о том, что Алдонин является идеальным отцом для Веры

Для Алдонина смерть Юлии стала настоящим потрясением. Евгений, как и все остальные родственники, думал, что речь идет о незначительной проблеме. Он знал о госпитализации Юли, но в этот момент был в другом городе.

"Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке", - сокрушается Евгений.

julianachalova У Верочки была особая связь с мамой

Футболист уверен, что тяжелее всего сейчас дочке - Вера с мамой всегда были близки. "Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный - 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой", - поделился удрученный Алдонин.

В свою очередь, помощница Началовой сообщила, что, когда сердце певицы перестало биться, ее наследница была в аэропорту Лондона. Она не сразу сообщила о смерти артистки. Выжидала, чтобы Вера села в самолет. "У всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников. Мы этого не хотели", - подчеркнула Анна Исаева в эфире программы "Пусть говорят".

julianachalova Евгений Алдонин и Юлия Началова были женаты пять лет

Евгений Алдонин и Юлия Началова состояли в браке с 2006 по 2011 годы. После развода они смогли сохранить хорошие отношения. Началова не раз говорила о том, что Алдонин является идеальным отцом для их общей дочери.

Пока же семья готовится к похоронам. Они состоятся 21 марта. Юля Началова умерла 16 марта в московской больнице. Причиной смерти 38-летней певицы стала остановка сердца. Это произошло после заражения крови. Медики целую неделю боролись за жизнь Началовой, которая страдала от букета страшных заболеваний.

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