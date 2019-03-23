Дочь Началовой написала письмо умершей маме

Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери. Отец Юлии Началовой, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности, также признался, что Вера очень переживает смерть самого близкого человека, но стойко справляется с ударом судьбы

"Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала", - рассказал Виктор Началов телеведущему Андрею Малахову в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". В письме Вера написала о том то, что чувствует сейчас. Однако отец Началовой не стал раскрывать детали послания, так как это очень личное.

Композитор уточнил, что с Верой постоянно ее папа Евгений Алдонин. "У нее все будет нормально. Уж мы вокруг нее давно... Недостатка внимания вообще нет", - подчеркнул отец Юлии Началовой.

И тут же добавил: "Верочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье".

На вопрос Малахова нужна ли семье помощь, отец сказал: "Мы держимся, нужно поставить на ноги внучку".

Виктор Началов также вернулся к теме болезни Юли и вновь повторил то, что уже рассказывал в интервью "Комсомольской правде". По его словам, дочь запустила болезнь, потому что занялась самолечением и занесла инфекцию. Это привело к заражению крови. "Когда обратилась к врачам, оказалось слишком поздно. Сперва все думали, что ничего страшного не случится... Думали организм молодой, справится. Но не получилось, не справилась", - отметил Виктор.

Во время исповеди отца певицы Малахов предположил, что композитору стало не очень хорошо. Он даже предложил Виктору Началову помощь. "Может, капельницу?", - спросил Малахов. Музыкант от неожиданности подумал, что капельницу ведущий хочет сделать себе. А потом ответил, что врачи выписали ему и супруге таблетки.

Мужчина также сообщил, что дочь, пока была в сознании, уверяла, что чувствует себя прекрасно. "Первую волну пережили - ведь пошло улучшение. А вторую волну сердце не выдержало", - добавил он.

Семья: Виктор Началов, Юлия Началова, Таисия Началова и Вера АлдонинаФото: EAST NEWS

Как писал сайт kp.ru, Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. Oтец артистки Виктор Началов назвал причиной смерти певицы остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Юлю похоронили 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище. Проститься с певице пришли сотни людей.

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