«Звезда от Аллы»: Пугачева лично утешила детей, проигравших дочке Алсу

Скандальный финал проекта «Голос. Дети» до сих пор в центре обсуждения. Напомним: победу в телешоу одержала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Телезрители с этим не согласились, заявив, что девочка стала первой благодаря связям мамы в шоу-бизнесе.

Первый канал тоже, видимо, усомнился в результатах зрительского голосования, подчеркнув в своем заявлении для прессы, что Микелла Абрамова победила с большим и даже можно сказать, аномальным отрывом. Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал провести расследование.

В свою очередь, Максим Галкин одним из первых возмутился в соцсетях итогами телешоу.

- Считаю, что достойными победителями были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр «Голоса», - написал в своём Инстаграме телеведущий.

Чуть позже Максим добавил, что финалист детского «Голоса» Ержан Максим сразил своим талантом и Аллу Пугачеву, которая отправляла в поддержку мальчика смс-ки.

Финалист шестого сезона проекта "Голос. Дети" Ержан Максим. Фото: Максим Ли

А в минувшую субботу, как стало известно «КП», Алла Борисовна лично утешила детей, проигравших дочке Алсу.

- Пугачева пригласила 4 ребят в элитный ресторан на Рублевке (там звезда недавно отмечала свой юбилей -Ред.), - рассказал «КП» источник в эстрадных кругах.

По неподтвержденной пока информации, на встрече с певицей были замечены Нино Чеснер и Роберт Багратян.

По неподтвержденной пока информации, на встрече с Аллой Мугачевой были замечены Нино Чеснер и Роберт Багратян. Фото: Максим Ли

Легенда сцены вручила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачевой».

Напомним: эту премию Примадонна учредила ещё в 2005 году. Каждый год певица награждает молодые таланты и уже признанных музыкантов, которым она симпатизирует.

Премия Аллы Борисовны включает в себя золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Помимо кулона вручается диплом и денежная премия из личных средств Пугачёвой. Суммы премии всегда разные.

Так, Алёне Высоцкой Алла Борисовна в 2005 году подарила 10 тысяч долларов за мастерское исполнение давнего хита «Не отрекаются любя». А певице Миле Нитич в 2009 году за выступление на «Новой волне» - 50 тысяч долларов.

Как стало известно «КП», с проигравшими детьми встретилась и Светлана Лобода. По слухам, артистка тоже вручила своим любимчикам премии.

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