Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов. Однако много лет назад она неожиданно исчезла из Москвы и ушла в монастырь. Теперь к ней в Иерусалим приезжают звездные паломники.

Юлия Матвеева с детства мечтала о карьере певицы. Окончив школу, она уехала из родной Тюмени покорять столицу. Это было начало 90-х. Теперь уже бывшая певица не скрывает, какой ценой ей это досталось: "То что касалось шоу-бизнеса, я думаю, каждый через это прошел. Тот, кто хотел добиться чего-то. Особенно в то время все проходили через постель".

Ее судьбу изменило тяжелое испытание. В Париже ей предложили выгодные контракты. "И эти контракты лежат передо мной... И я как будто в полусне вижу, что приходит царь, князь, одетый роскошно. И вроде сплю, вроде видение как наяву. И он мне говорит: я тебе все дам. Я спросила, чего он хочет взамен. И сказал: а ты отдай мне свою душу. Я согласилась", - поведала матушка Ефросинья.

Через некоторое время с ней произошло несчастье. "Голова помутнела, я упала, мне стало больно. Как будто потусторонняя сила в меня вселилась.Я была в сознании, но меня парализовало частично... Отвезли меня в скорую. Там у меня останавливалось сердце", - рассказала монахиня в программе "Новые русские сенсации".

По словам Ефросиньи, врачи ничем не могли ей помочь, готовились к худшему. Выжила Юлия чудом. И после этого Матвеева решила уйти в монастырь. В Костроме она приняла постриг, после чего ее отправили в Иерусалим. Так она стала Ефросиньей Московской.

Звездные паломники приезжают к ней из России. "Борис Корчевников здесь часто останавливается. Алина Редель ночевала. Алла Пугачева не ночевала… Они сразу едут к Гробу Господню помолиться, исповедоваться", - рассказала Ефросинья.

По ее словам, когда Примадонна приезжала сюда вместе с Максимом Галкиным, то открыла матушке Ефросинье тайну. "Пока мы шли от Яффских ворот до Гроба Господня, я говорю: Алла Борисовна, самое главное - покаяние в этой жизни. Без покаяния нет спасения. А грехов столько много. Она мне и говорит: «Матушка, я столько слез пролила, что у меня уже все высохло от слез»", - поделилась сокровенным монахиня.

Вспомнила бывшая светская львица, ставшая инокиней, и о Жанне Фриске: "Насколько я уважала Жанну Фриске, но понимаете, не тот путь она избрала. Для спасения души это ей очень вредило. Я за нее молюсь, за упокой".

По ее словам, то что сгубило Фриске, сгубило и Юлию Началову. "Эти страстные песни, она же тоже пела страстные песни... Они не привели бы ни ее, ни слушателей ко спасению. Это погибельно все", - заключила Ефросинья.