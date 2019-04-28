2019-04-28T13:15:57+03:00
Звезды

Появилось фото встречи Пугачевой с финалистами детского «Голоса»

Примадонна решила поддержать талантливых вокалистов, проигравших дочке Алсу. Посетители ресторана выложили снимок в соцсети
Игорь ПОЛЯКОВ
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Судя по фото, среди приглашённых были Нино Чеснер и Роберт Багратян. Фото: блог gavrilovnak1Судя по фото, среди приглашённых были Нино Чеснер и Роберт Багратян. Фото: блог gavrilovnak1
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«КП» первой разузнала о тайной встрече Аллы Пугачевой с детьми, проигравшими 10-летней дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

Напомним: Алла Борисовна, по информации нашего источника, решила поддержать малышей, встретилась с 4 участниками проекта в элитном ресторане на Рублевке.

Примадонна вручила детям независимую премию «Золотая звезда Аллы».

Посетители ресторана «Ветерок» сфотографировали тайную встречу певицы с юными артистами и поделились снимком в блоге «gavrilovnak1».

Судя по фото, среди приглашённых были Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Алла Борисовна выглядела эффектно: стильный макияж и экстравагантная шляпа в виде банта.

Говорят, на встрече присутствовала и Светлана Лобода, которая тоже вручила проигравшим детям свою премию.

lobodaofficiallobodaofficial
Христос Воскрес!!! Счастья всем нам
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Как уже писала «Комсомолка», Алла Пугачева учредила независимую награду «Золотая звезда Аллы» в 2005 году. В премию входит золотой кулон, диплом и денежное вознаграждение из личных средств Примадонны.

Роберт Багратян. Still Loving You и The Final Countdown .

За все годы суммарный денежный фонд премии Пугачевой составил около миллиона долларов. Так, в 2006 году за участие в конкурсе «Новая волга» Алла Борисовна вручила группе «Jukebox» 50 тысяч долларов. А в 2014 году певцу Стасу Шуринсу за участие в той же «Новой волне» 25 тысяч долларов.

Нино Чеснер. Гимн любви - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

Напомним: после финала шоу «Голос. Дети» в Сети разгорелся нешуточный скандал. Телезрители усомнились в победе 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, посчитав, что девочка победила благодаря публичной поддержке друзей своей мамы.

Микелла Абрамова.Somewhere Over the Rainbow

Константин Эрнст подтвердил, что из-за аномальной активности во время голосования Первый канал решил провести расследование этой громкой истории. В минувшую субботу телеканал сделал первый шаг, выложив в Сеть протокол голосования.

МНЕНИЕ

Виновата ли дочь Алсу в том, что родители выиграли для нее детский «Голос»

Егор АРЕФЬЕВ

Неправдоподобный финал детского «Голоса» вызвал ураган народного гнева. Девочка, родившаяся в семье миллиардера, которую воспитала одна из самых популярных певиц России, приходит в телешоу наравне с простыми смертными (подробности)

СКАЗАНО

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Пока Интернет бушует об итогах зрительского голосования, юные артисты всей своей командой отправляются в батутный центр (подробности)

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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