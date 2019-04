Появилось фото встречи Пугачевой с финалистами детского «Голоса»

«КП» первой разузнала о тайной встрече Аллы Пугачевой с детьми, проигравшими 10-летней дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

Напомним: Алла Борисовна, по информации нашего источника, решила поддержать малышей, встретилась с 4 участниками проекта в элитном ресторане на Рублевке.

Примадонна вручила детям независимую премию «Золотая звезда Аллы».

Посетители ресторана «Ветерок» сфотографировали тайную встречу певицы с юными артистами и поделились снимком в блоге «gavrilovnak1».

Судя по фото, среди приглашённых были Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Алла Борисовна выглядела эффектно: стильный макияж и экстравагантная шляпа в виде банта.

Говорят, на встрече присутствовала и Светлана Лобода, которая тоже вручила проигравшим детям свою премию.

Как уже писала «Комсомолка», Алла Пугачева учредила независимую награду «Золотая звезда Аллы» в 2005 году. В премию входит золотой кулон, диплом и денежное вознаграждение из личных средств Примадонны.

Роберт Багратян. Still Loving You и The Final Countdown .