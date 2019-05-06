Правильное разговение, чумной пармезан, мнимый шурин и конский рэп
Совпадение Светлой Седмицы, когда православный народ усиленно разговляется, и долгих майских праздников, когда разговляются все независимо от вероисповедания, побудило специалистов по питью и питанию выступить с рекомендациями на тему "следует разговлять, но не злоупотреблять".
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Е. А. Брюн указал, что "Употребление алкоголя в майские праздники лучше минимизировать, оптимальная доза — 20 миллилитров, то есть столовая ложка, а лучше не употреблять спиртное вообще". При этом выпивающим рекомендованы "Песни и пляски. Любая мышечная активность хорошо выводит алкоголь из организма". Здесь психиатр-нарколог опирается на великих предшественников. А. С. Пушкин писал:
"Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака",
ему вторил М. Ю. Лермонтов:
"И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков".
То есть без малого двести лет назад русский крестьянин уже умел выводить алкоголь из организма. Разве что мужички – что пушкинских, что путинских времен – столовой ложкой не ограничивались, справедливо полагая, что 20 мл. – это только воробья причащать.
А главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы А. В. Стародубова предостерегла от неумеренного десятидневного ядения шашлыка: "На фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может произойти приступ подагры. Поэтому лучше питаться овощами и ягодами".
Есть шашлыки десять дней кряду не только вредно, но и утомительно – действительно потянет на овощи и ягоды (хотя и непонятно, какие ягоды в начале мая), что же до барской болезни, то и тут мужички давно знают: нет ничего лучше "нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает".
Но докторов – хоть штатных, хоть внештатных – положение обязывает. Странно им было бы пропагандировать пьянство и обжорство. Но к раздаче предписаний подключился и президент "Мираторга" В. В. Линник. Мясной король отметил большую опасность ввоза частными лицами из-за границы хамона и пармезана, ибо это угрожает распространению африканской чумы свиней. И предложил это дело, т. е. ввоз для личного потребления решительно поломать, а общественности указал, что "нужно думать не о хамоне и пармезане, а о развитии собственной страны". "Из ничего истерику закатили, балаболы", -- резюмировал В. В. Линник.
Это, конечно, прежде думай о Родине, а потом о себе, но тут вот какая странность. На этой неделе в универсаме "Мираторг" я своими глазами видел мясную нарезку с надписью "Jamon", далее много букв – и все по-испански. Вероятно, хамон, приобретенный у В. В. Линника свинской чумой не угрожает. А каким образом чумой грозит пармезан, еще менее понятно.
Впрочем, есть еще более серьезный вопрос. Поскольку оба кушанья можно приобрести во всей Европе, а не только в Испании и Италии – общий рынок, понимаешь, -- то чтобы пресечь зло, необходим тотальный досмотр багажа у пассажиров всех рейсов, прибывающих из Европы. А этих рейсов довольно много. Гигантские очереди на таможне гарантированы, и таможенники взвоют неблагим матом. Поскольку в 2016 г. указом президента РФ таможенная служба подчинена министерству финансов, интересно было бы заслушать начальника транспортного цеха А. Г. Силуанова.
Пока что начальник цеха молчит, а отреагировала только пресс-служба правительства РФ: "В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг".
Сообщение, что глава "Мираторга" – отнюдь не шурин и даже не однофамилец, вероятно, вызвало большое смятение в минсельхозе, гроссбанках и областных администрациях. Прежде там считали нужным порадеть родному человечку – всякие льготы да преференции, - а теперь выяснилось, что человечек вовсе не родной, и радение было впустую.
Между прочим, жаль. Если бы авторы некорректных публикаций были правы, премьер-министр мог бы строго указать шурину: "Не говори много, говори мало" – и шурин бы унялся. Хотя, конечно, полной уверенности нет. В свое время мэр Москвы Ю. М. Лужков много перестрадал от неуемной болтливости своего шурина В. Н. Батурина, и никакие вразумления на шурина Батурина действия не оказывали.
Публика не понимает не только мясных/свиных королей, но и знаменитых артисток. Когда малолетняя дочь певицы А. Р. Абрамовой (Алсу) победила в певческом конкурсе "Голос. Дети", вместо поздравлений пошли всяческие инсинуации. Уверяли, что за младенца Микеллу принуждали голосовать сотрудников АО "Авилон", АО "Агро-инвест", АО "Агрогриб" и только что не "Агрохрен", знаменитости шоу-бизнеса по поводу голосования вдрызг переругались, пошли разговоры, что следует обратиться в Интерпол. Словом, скандальозу наделали ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!
Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?
Между тем избежать скандальозу было довольно просто: сильным и богатым родителям не следовало допускать своих малолетних детей до участия в шоу. Такого рода мероприятия есть разновидность социального лифта для самородков простого звания – для сына поварихи и лекальщика. А равно и дочери. За простую девочку Машу могут проголосовать хоть сорок тысяч агрогрибов – скандала это не произведет. Тогда как с дочкой-внучкой миллионеров-миллиардеров скандал гарантирован. Безотносительно к талантам – может быть, и выдающимся - дочки-внучки.
Про возглавителей российского списка "Форбс" можно всякое сказать, но тем не менее эти люди, чье состояние превышает 10 млрд. ам. долл., не пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, льготами на лекарства и даже пенсию не получают – хотя имеют право. Но все-таки хватает ума осознать, что эти социальные услуги – для бедных, а если страшный богач тоже станет на них претендовать, то его не так поймут. Сколь похвальный пример для звезд шоу-бизнеса.
Самый же лучший способ ухода от суеты мы наблюдаем в Средней Азии, где сильные мира сего верны завету "удались от зла и купи коня". Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов публично прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Рэпер Гурбангулы речитативом сообщил, что жеребенок является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения.
Президент Туркмении зачитал рэп про коня.
Поэзия Бердымухамедова понятна и русским. Еще А. С. Пушкин в рэпе западных славян писал: "Что ты ржешь, мой конь ретивый", а пролетарский поэт Аркадий Паровой призывал:
"Гей, ребята, все в поля
Для охоты на коня!
Лейся песня, взвейся голос,
Рвите ценный конский волос!".
Но самым известным иппорэпером был мальчик Вовочка, сложивший стих
"Если б я имел коня,
Это был бы номер и т. д.".
Глава Чечни Р. А. Кадыров также призвал джигитов седлать коней. Целый кавалерийский полк (1300 сабель), облаченный в национальные костюмы и возглавляемый лично Кадыровым пройдет походом по отрогам Кавказского хребта. Это будет мощный тимбилдинг – куда там "Лидерам России", а конники будут распевать национальную песню:
"По дорогам, нам знаным,
За любимым Рамзаном
Мы коней боевых поведем".
ИСТОЧНИК KP.RU