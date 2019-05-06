Правильное разговение, чумной пармезан, мнимый шурин и конский рэп

Совпадение Светлой Седмицы, когда православный народ усиленно разговляется, и долгих майских праздников, когда разговляются все независимо от вероисповедания, побудило специалистов по питью и питанию выступить с рекомендациями на тему "следует разговлять, но не злоупотреблять".

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Е. А. Брюн указал, что "Употребление алкоголя в майские праздники лучше минимизировать, оптимальная доза — 20 миллилитров, то есть столовая ложка, а лучше не употреблять спиртное вообще". При этом выпивающим рекомендованы "Песни и пляски. Любая мышечная активность хорошо выводит алкоголь из организма". Здесь психиатр-нарколог опирается на великих предшественников. А. С. Пушкин писал:

"Теперь мила мне балалайка

Да пьяный топот трепака

Перед порогом кабака",

ему вторил М. Ю. Лермонтов:

"И в праздник, вечером росистым,

‎Смотреть до полночи готов

‎На пляску с топаньем и свистом

‎Под говор пьяных мужичков".

То есть без малого двести лет назад русский крестьянин уже умел выводить алкоголь из организма. Разве что мужички – что пушкинских, что путинских времен – столовой ложкой не ограничивались, справедливо полагая, что 20 мл. – это только воробья причащать.

А главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы А. В. Стародубова предостерегла от неумеренного десятидневного ядения шашлыка: "На фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может произойти приступ подагры. Поэтому лучше питаться овощами и ягодами".

Есть шашлыки десять дней кряду не только вредно, но и утомительно – действительно потянет на овощи и ягоды (хотя и непонятно, какие ягоды в начале мая), что же до барской болезни, то и тут мужички давно знают: нет ничего лучше "нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает".

Но докторов – хоть штатных, хоть внештатных – положение обязывает. Странно им было бы пропагандировать пьянство и обжорство. Но к раздаче предписаний подключился и президент "Мираторга" В. В. Линник. Мясной король отметил большую опасность ввоза частными лицами из-за границы хамона и пармезана, ибо это угрожает распространению африканской чумы свиней. И предложил это дело, т. е. ввоз для личного потребления решительно поломать, а общественности указал, что "нужно думать не о хамоне и пармезане, а о развитии собственной страны". "Из ничего истерику закатили, балаболы", -- резюмировал В. В. Линник.

Это, конечно, прежде думай о Родине, а потом о себе, но тут вот какая странность. На этой неделе в универсаме "Мираторг" я своими глазами видел мясную нарезку с надписью "Jamon", далее много букв – и все по-испански. Вероятно, хамон, приобретенный у В. В. Линника свинской чумой не угрожает. А каким образом чумой грозит пармезан, еще менее понятно.

Впрочем, есть еще более серьезный вопрос. Поскольку оба кушанья можно приобрести во всей Европе, а не только в Испании и Италии – общий рынок, понимаешь, -- то чтобы пресечь зло, необходим тотальный досмотр багажа у пассажиров всех рейсов, прибывающих из Европы. А этих рейсов довольно много. Гигантские очереди на таможне гарантированы, и таможенники взвоют неблагим матом. Поскольку в 2016 г. указом президента РФ таможенная служба подчинена министерству финансов, интересно было бы заслушать начальника транспортного цеха А. Г. Силуанова.

Пока что начальник цеха молчит, а отреагировала только пресс-служба правительства РФ: "В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг".

Сообщение, что глава "Мираторга" – отнюдь не шурин и даже не однофамилец, вероятно, вызвало большое смятение в минсельхозе, гроссбанках и областных администрациях. Прежде там считали нужным порадеть родному человечку – всякие льготы да преференции, - а теперь выяснилось, что человечек вовсе не родной, и радение было впустую.

Между прочим, жаль. Если бы авторы некорректных публикаций были правы, премьер-министр мог бы строго указать шурину: "Не говори много, говори мало" – и шурин бы унялся. Хотя, конечно, полной уверенности нет. В свое время мэр Москвы Ю. М. Лужков много перестрадал от неуемной болтливости своего шурина В. Н. Батурина, и никакие вразумления на шурина Батурина действия не оказывали.

Публика не понимает не только мясных/свиных королей, но и знаменитых артисток. Когда малолетняя дочь певицы А. Р. Абрамовой (Алсу) победила в певческом конкурсе "Голос. Дети", вместо поздравлений пошли всяческие инсинуации. Уверяли, что за младенца Микеллу принуждали голосовать сотрудников АО "Авилон", АО "Агро-инвест", АО "Агрогриб" и только что не "Агрохрен", знаменитости шоу-бизнеса по поводу голосования вдрызг переругались, пошли разговоры, что следует обратиться в Интерпол. Словом, скандальозу наделали ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

Между тем избежать скандальозу было довольно просто: сильным и богатым родителям не следовало допускать своих малолетних детей до участия в шоу. Такого рода мероприятия есть разновидность социального лифта для самородков простого звания – для сына поварихи и лекальщика. А равно и дочери. За простую девочку Машу могут проголосовать хоть сорок тысяч агрогрибов – скандала это не произведет. Тогда как с дочкой-внучкой миллионеров-миллиардеров скандал гарантирован. Безотносительно к талантам – может быть, и выдающимся - дочки-внучки.

Про возглавителей российского списка "Форбс" можно всякое сказать, но тем не менее эти люди, чье состояние превышает 10 млрд. ам. долл., не пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, льготами на лекарства и даже пенсию не получают – хотя имеют право. Но все-таки хватает ума осознать, что эти социальные услуги – для бедных, а если страшный богач тоже станет на них претендовать, то его не так поймут. Сколь похвальный пример для звезд шоу-бизнеса.

Самый же лучший способ ухода от суеты мы наблюдаем в Средней Азии, где сильные мира сего верны завету "удались от зла и купи коня". Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов публично прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Рэпер Гурбангулы речитативом сообщил, что жеребенок является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения.

Президент Туркмении зачитал рэп про коня.

Поэзия Бердымухамедова понятна и русским. Еще А. С. Пушкин в рэпе западных славян писал: "Что ты ржешь, мой конь ретивый", а пролетарский поэт Аркадий Паровой призывал:

"Гей, ребята, все в поля

Для охоты на коня!

Лейся песня, взвейся голос,

Рвите ценный конский волос!".

Но самым известным иппорэпером был мальчик Вовочка, сложивший стих

"Если б я имел коня,

Это был бы номер и т. д.".

Глава Чечни Р. А. Кадыров также призвал джигитов седлать коней. Целый кавалерийский полк (1300 сабель), облаченный в национальные костюмы и возглавляемый лично Кадыровым пройдет походом по отрогам Кавказского хребта. Это будет мощный тимбилдинг – куда там "Лидерам России", а конники будут распевать национальную песню:

"По дорогам, нам знаным,

За любимым Рамзаном

Мы коней боевых поведем".