Близкие пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета: "Надеемся, что они относятся к пропавшим, а не погибшим"

После трагедии в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, в Москву прилетают родственники погибших и пропавших без вести. Самолет Sukhoi Superjet-100 вернулся в Шереметьево и загорелся около 18.00. Вчера многие самолеты из-за закрытой полосы перенаправляли в Домодедово и другие аэропорты.

Один рейс из Мурманска прибыл в Москву утром 6 мая. В нем прибыли родственники погибших. Люди пока боятся говорить о том, что их близких нет в живых. Не верят. И предпочитают говорить о них, как о живых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

В списках погибших значится 24-летний Александр Вицнаровский. Парень возвращался из Москвы домой в Мурманск. Последний раз в соцсети он заходил как раз перед посадкой в самолет.

- Мы недавно общались в соцсетях с Сашей. Он еще в апреле говорил, что больше не живет в Москве, - рассказывает Артем, одноклассник погибшего Александра Вицнаровского. - Раньше в Москве он учился, жил. Наверное, вчера были какие-то дела.

- Мы ждем уточнения информации по нему. Надеемся, что он относится к пропавшим, а не погибшим. Пока не хотелось бы говорить на эту тему, - говорит Роман, коллега по работе.

Со слов знакомых, родители Александра находятся в Москве и он приезжал к ним на праздники. А сам парень собирался уехать на работу в Мурманск - то есть вернуться в родной город. В середине апреля он уволился из московской компании и улетел в Мурманск, писал бывшим коллегам сообщения уже оттуда.

- Насчет его приезда в Москву - наше предположение. На связь его телефон не выходит, - подтверждает Роман.

Неизвестна и судьба Михаила, которого в аэропорте искала супруга Марина. Девушка говорила, что им ничего не сообщали.

Марина пыталась выяснить в аэропорту судьбу своего мужа.Фото: Алиса ТИТКО

- Нам ничего не говорят. Все родственники сидят спокойно и тихо, ждут. Я жду мужа Михаила. Я не знаю, жив или что с ним.

- Что он вам последнее говорил перед вылетом? - спросили журналисты.

- Мы не общались. Он должен был лететь в Мурманск в рабочую командировку. Прошел вышел из дома. О том, что самолет загорелся я узнала из новостей. Стала звонить на "горячие линии", но ответа не было. Вот и приехала в аэропорт, - говорит москвичка Марина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707009" frameborder="0"></iframe> Марина ищет мужа Михаила.Алиса ТИТКО

Ранее следователи сообщили, что в результате трагедии 41 человек погиб, в их числе один член экипажа.

- На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа, - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. - Из 78 человек, находившихся на борту самолету, 37 выжили. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Друзья о бортпроводнике, который спасал людей из горящего самолета в Шереметьево: "Он всегда помогал и был рядом"

Максим Моисеев с юношеских лет мечтал работать в авиации (подробности)