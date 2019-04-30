2019-04-30T15:01:50+03:00
Звезды

Нетребко с пышным декольте в порыве страсти слилась в поцелуе с мужем

Оперная дива пожаловалась, что супруг помял ей прическу и смазал помаду
Ольга ЛИБГАРДТ
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В комментариях поклонники исполнительницы выразили свой восторг по поводу увиденногоВ комментариях поклонники исполнительницы выразили свой восторг по поводу увиденногоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анна Нетребко не сдержала чувств и слилась в жарком поцелуе с любимым супругом Юсифом Эйвазовым. Все произошло в Баден-Бадене.

В порыве страсти Анна Нетребко на глазах зрителей поцеловалась с мужем. Оперная прима находится на гастролях в Германии, где в компании своего мужа Юсифа Эйвазова и солистов Большого театра Агунды Кулаевой, Николая Казанского и Ильи Селиванова презентует программу, посвященную русской оперной классике.

Во время одного из выступлений супруги пели дуэтом. Анна Нетребко предстала перед публикой в кружевном нежно-голубом платье с глубоким декольте. Звезда сцены выглядела потрясающе, впрочем, как и всегда. В завершении арии пара не смогла сдержать чувств и слилась в страстном поцелуе, сорвав бурные овации зала.

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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не скрывают чувств
12569 отметок «Нравится»911 комментариевInstagram

"Когда помяли прическу и размазали помаду", - подписала жаркое видео прима. Ролик она разместила в своем блоге.

Анна Нетребко также поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлен весь сольный состав после завершения концерта.

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Спасибо за музыку!
11475 отметок «Нравится»233 комментариевInstagram

В комментариях поклонники исполнительницы выразили свой восторг по поводу увиденного: "Это настоящие эмоции, поэтому публика вас и любит", "Самая талантливая пара современной оперной сцены", "Когда чувства настоящие и в жизни, и на сцене", "Браво, вот она, Кубань настоящая искренняя и страстная", "Анна, какая Вы великолепная", "Неожиданный поцелуй! И такой страстный", "Можно просто сойти с ума от Вашего красивого могучего голоса, брависсимо!", "Поцелованная Богом".

Анна Нетребко вышла замуж в конце 2015 года за коллегу, тенора из Азербайджана Юсифа Айвазова, с которым они теперь успешно гастролируют по миру. Познакомились будущие супруги на сцене, исполняя партии в опере Пуччини "Манон Леско". Юсиф до брака с Нетребко был женат на пожилой итальянке. Артист моложе Анны на пять лет. Он усыновил сына Нетребко от прежних отношений Тьего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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