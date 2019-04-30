«Кристине Орбакайте тоже пришлось трудиться, чтобы стать самодостаточной»: Гурцкая сравнила судьбы дочек Алсу и Пугачевой

Пока ещё никак не утихнут пересуды по поводу финала шоу «Голос. Дети», где победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

В финале девочка спела хит Диана Гурцкая «Ты здесь», который когда-то написал Игорь Николаев.

Мимо скандала вокруг победы Микеллы не могла пройти Диана Гурцкая. Певица отметила, что Микелла спела достойно и попросила прекратить травлю ребёнка.

- Я искренне болела за всех финалистов, понимая, какой за этим колоссальный труд,-сказала в интервью «КП» Диана Гурцкая. - Например, с Ержаном Максимом и моим сыном занимается один замечательный педагог - Фира Фаридовна Исаева. И знаю, сколько сил было вложено в подготовку. Очень профессиональные выступления были Роберта Багратяна, Нино Чеснер, Миши Григоряна.

Конечно, меня не могло не тронуть, что для финала Микелла Абрамова выбрала мою песню «Ты здесь». Это сложное произведение, поэтому редко звучит на конкурсах. Девочка спела отлично. Конечно, на неё все смотрят сквозь призму отношения к родителям. Такая судьба всех детей известных людей. В своё время Кристине Орбакайте пришлось не один год много и тяжело трудиться, чтобы стать самодостаточной и любимой народом актрисой.

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

А всем, кто сейчас пишет резкие и даже злые комментарии, хочу сказать, что так нельзя, Микелла, прежде всего, ребёнок! Давайте быть добрее!

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