На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.

Пугачева и Лобода устроили свой финал «Голоса». Фото: Дамир Жукенов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705855" frameborder="0"></iframe> Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети».

В распоряжении «КП» оказались эксклюзивные кадры тайной встречи. Несколько часов Примадонна провела в компании 4 участников проекта и их родителей. Счастливчиками стали: Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Анастасия Иванова.

В распоряжении «КП» оказались эксклюзивные кадры тайной встречи. Фото: Дамир Жукенов

Алла Борисовна рассказывала истории из своей жизни, делилась профессиональными секретами, дала персональное наставление каждому ребенку и вручила свою премию «Золотая звезда Аллы».

В распоряжении «КП» оказались эксклюзивные кадры тайной встречи. Фото: Дамир Жукенов

Отметив, что это не просто красивое украшение, а настоящий талисман, помогающий творческому человеку найти путь к своей вершине. Закончилась встреча роскошным ужином и фотографированием. Прощаясь, Алла Борисовна, подала руку каждому из приглашённых юных артистов и сказала:

«Обниматься не будем, мы теперь коллеги».

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