Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»
На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.
Пугачева и Лобода устроили свой финал «Голоса». Фото: Дамир Жукенов
Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети».
В распоряжении «КП» оказались эксклюзивные кадры тайной встречи. Несколько часов Примадонна провела в компании 4 участников проекта и их родителей. Счастливчиками стали: Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Анастасия Иванова.
В распоряжении «КП» оказались эксклюзивные кадры тайной встречи. Фото: Дамир Жукенов
Алла Борисовна рассказывала истории из своей жизни, делилась профессиональными секретами, дала персональное наставление каждому ребенку и вручила свою премию «Золотая звезда Аллы».
В распоряжении «КП» оказались эксклюзивные кадры тайной встречи. Фото: Дамир Жукенов
Отметив, что это не просто красивое украшение, а настоящий талисман, помогающий творческому человеку найти путь к своей вершине. Закончилась встреча роскошным ужином и фотографированием. Прощаясь, Алла Борисовна, подала руку каждому из приглашённых юных артистов и сказала:
«Обниматься не будем, мы теперь коллеги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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