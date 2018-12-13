Адвокат жены футболиста Глушакова: Мы хотим наказать человека, развращенного большими деньгами

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков вне поля живет, как герой шоу «Дом-2»: то в Сеть попадёт видео, как жена застаёт его с любовницей в бане, то спортсмен пытается отнять у супруги двоих детей, чтобы не платить впоследствии алименты. Теперь очередной выпад: угрозы расправы в адрес жены.

Дарья Глушакова написала заявление в полицию, поскольку с её слов, муж хочет её убить. Полиция начала проверку по этому скандальному делу.

Защитник Дарьи Глушаковой звёздный юрист Сергей Жорин уверен, что футболист так себя ведёт, поскольку его развратили миллионы, которые он получает за игру.

- Это год футболистов. У многих из них огромное количество денег и отсутствие культуры их тратить. В связи с чем возникает такая вседозволенность, когда одни считают, что они могут ударить кого-то, если им что -то не понравилось (вспомните Мамаева с Кокориным), другие же уверены, что вопреки нормам права могут угрожать жене и заставлять её делать то, что считают нужным, - сказал «КП» Сергей Жорин.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Глушакова можно наказать по закону? Или просто погрозят пальчиком и все...

- Конечно же, можно наказать. Мы этого и добиваемся. У нас один инструмент - закон. И мы будем добиваться, чтобы он работал.

- И как его могут наказать за угрозы расправы?

- У нас нет задачи посадить его в тюрьму. Мы не хотим, чтобы он сел вместе с Кокориным и Мамаевым. Это перебор. Но мы хотим, чтобы полиция дала оценку его действиям, чтобы Глушаков, как минимум, не реализовал свои угрозы. Дарья говорит, что Глушаков не только на словах ей угрожал, он уже планировал расправу над ней.

Задача минимум - предотвратить преступные попытки Глушакова. И как максимум -наказать его в соответствии с законом. Мы не настаиваем на том, чтобы это было лишение свободы. Но пусть признают виновным и накажут.

Денис Глушаков на скамейке московского Спартака.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голосовые сообщения, отправленные жене Дениса Глушакова 00:00 00:00

- Пусть метёт дворы?

- Даша не хочет его посадить в тюрьму. Она просто боится, что он превратит угрозы в жизнь. Зачем Глушаков угрожает? После того, как он в августе поругался с женой, он в предверии развода, вывел тайком миллионы со своего счета. Мы об этом узнали. Он разозлился. И второе : он не хочет платить алименты в виде одной трети от своих доходов. Именно поэтому он хочет, чтобы детей оставили с ним, чтобы не он платил, а ему платили. Поэтому он и спрятал деньги.

Он забыл, что он футболист, а не бандит. Показывать свою спесь и гонор надо на футбольном поле.

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