2019-05-03T19:48:47+03:00
Политика

Путин и Трамп обсудили КНДР, Венесуэлу и новое ядерное соглашение

Телефонные переговоры президентов России и США длились полтора часа
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин и Трамп обсудили КНДР, Венесуэлу и новое ядерное соглашениеПутин и Трамп обсудили КНДР, Венесуэлу и новое ядерное соглашениеФото: REUTERS
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Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, и это был первый контакт президентов России и США после их встречи на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор получился весьма продолжительным - он длился целых полтора часа. И за это время Путин и Трамп успели обсудить итоги доклада Мюллера, ситуацию в КНДР и Венесуэле, и даже возможное заключение нового ядерного соглашения между США, Россией и Китаем.

Два президента затронули обстановку на Украине после недавних президентских выборов.

«Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта» - сообщает официальный сайт Кремля.

Там же сообщается, что «в ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга с журналистами обратила внимание, что существенная часть разговора была посвящена продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и обсуждению вариантов нового схожего соглашения между Россией, США и КНР.

«Разговор прошел в позитивном ключе», - оценила состоявшийся диалог Сандерс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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