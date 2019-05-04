«Сочи всё больше и больше походит на Ниццу»: Евгений Петросян агитирует россиян отдыхать на родине

Майские праздники в разгаре. Многие взяли отпуск на начало следующей недели и устроили себе полноценные каникулы. Знаменитости туда же. «Комсомолка» писала, куда звезды предпочли полететь на весенние выходные. В основном это заграница.

Бузова, к примеру, резвится в Дубае, демонстрируя новый купальник и подтянутую фигуру.

buzova86 Ничего интересного можете не смотреть просто песня #нарепите @fkirkorov, и отличное настроение #стеснениепропало

А Седокова хвалится своими тылами на пляжах Турции. Пусть и немного подфотошопленными. Все-таки мама троих детей.

Есть и исключения. Евгений Петросян выбрал для отдыха прославленные российский курорт. 73-летний юморист полетел в Сочи. В этот же город, к слову, отправилась его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова.

bruhunova Коты в Сочи! #всегулять #мирсочиморе

Сам Евгений Ваганович, похоже, настолько измотан разделом полуторамиллиардного имущества с Еленой Степаненко, что решил отдохнуть от непрекращающихся судов на моря.

petrosyanevgeny Сочи всё больше и больше походит на Ниццу. Дай-то Бог, чтобы всё приходило в гармонию. И людям не хотелось бы ехать в Турцию, поскольку всем будет под силу ездить на российские курорты, которые подтянутся по сервису вместе с доходами народа. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #утро #сочи #гастроли

Петросян так расчувствовался, что написал пост о том, насколько он очарован главным курортом Краснодарского края.

- Сочи все больше и больше походит на Ниццу. Дай-то Бог, чтобы всё приходило в гармонию. И людям не хотелось бы ехать в Турцию, поскольку всем будет под силу ездить на российские курорты, которые подтянутся по сервису вместе с доходами народа, - считает Евгений Ваганович.

Такую агитацию отдыхать на родине и надежды на то, что наши пляжи и отели смогут составить конкуренцию тем же турецким, кто-то поддержал, а кто-то принял в штыки. Под постом артиста разразились дискуссии. Кто-то считает, что пока сложно тягаться с налаженной инфраструктурой Турции и Египта, а кто-то имел возможность сравнить и лишний раз напоминает о том, как в том же Крыму кусается ценник.

dr.romer_white: Никогда в России не будет уровня Турции или даже Египта.

Liliyamaria4: Будет!!! В Сочи уровень уже повыше, чем в Египте!

madam_vendetta: Этому никогда не бывать. В Турции отдыхать дешевле намного, чем в Сочи. Правда я не отдыхаю по пакетам все включено, а путешествую самостоятельно и бюджетно либо на машине, либо на велосипеде, но я знаю, р чем говорю. И в Сочи я была, и он дорогой город, скажу я вам, точно не по моемУ карману, уж лучше в Турцию. Что и говорить, она моя любимая страна.

marina_ahmari: Я, наверно, одна такая что не была за границей! Только Сочи! Люблю этот уютный городок!

Aladelmar: Нет уж, я лучше в Турцию.

liudmila9231: В Турцию дешевле слетать и комфортнее.

na.ta.lukas4445: Мне очень нравится, Хорватия, Италия Испания. Сочи и рядом не стоит к сожалению это так начиная в обслуживании и отношение к отдыхающим. Никого не хочу обидеть, это жизненный опыт и взгляд со стороны.

aleksei.bardin: Я считаю, что намного лучше отдыхать в России, наша страна красивее Европы, и у нас нет языкового барьера.

Напомним, Евгений Ваганович и Елена Степаненко официально разведены с ноября 2018 года. До сих пор идут суды о разделе их имущества. А за 29 лет брака нажито немало. 12 объектов недвижимости, среди которых одна квартира в центре Москвы 516 квадратных метров. Также юмористам предстоит разделить около 5000 предметов искусства и ряд счетов в банках. Грубо имущество экс-четы оценивается на 1,5 миллиарда рублей.