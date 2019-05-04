Бузову позвали на Евровидение-2019

Ольга Бузова станцевала под хит Филиппа Киркорова "Стеснение пропало". Поющая ведущая в крошечном купальнике зажигает на пляже в Дубае. Король поп-сцена настолько вдохновился увиденным, что позвал поющую ведущую на Евровидение-2019.

"Моя девочка зажигает, и опять без меня... Ну, не только стеснение пропало , но и совесть... Поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на Землю Обетованную, как талисман успеха и удачи", - подписал Филипп Киркоров видео с Ольгой Бузовой. Исполнитель репостнул его у себя в блоге.

4 мая Сергей Лазарев и Филипп Киркоров прилетели в Тель-Авив. Киркоров выступает продюсером российского представителя на музыкальном конкурсе. Сергей исполнит песню "Scream" 16 мая во втором полуфинале под номером "13". В ближайшие дни пройдет подготовка к Евровидению-2019 и репетиции. Финал состоится 18 мая.

fkirkorov Моя девочка зажигает...

Что касается Ольги Бузовой, то 3 мая звезда прилетела в Дубай, где впервые прошел музыкальный фестиваль "ЖАРА". На красной дорожке блеснули Альбина Джанабаева, Юлия Барановская, Ольга Бузова, Тимур Родригез и многие другие. Заглянули на огонек, отдыхая в Дубае, Татьяна Навка с семьей, Жасмин, Ксения Бородина.

buzova86 Дорвалась

Ольга Бузова для выхода в свет выбрала прозрачное платье. Правда, звезда "Дома-2" призналась, что с нарядом она допустила ошибку. Ей было очень жарко.

В купальниках теледиве гораздо комфортнее. За последние пару дней певица опубликовала несколько фото в мини-бикини. Подписчики пришли в восторг от идеальной фигуры артистки и потребовали еще больше снимков.