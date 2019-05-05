2019-05-05T18:06:25+03:00
Звезды

Сын показал невероятно красивую Гузееву

Поклонникам преображение 59-летней актрисы пришлось по душе
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ведущая популярного шоу "Давай поженимся" на Первом канале отметила, что ей комфортно в ее теле, в ее возрасте и с новым цветом волосВедущая популярного шоу "Давай поженимся" на Первом канале отметила, что ей комфортно в ее теле, в ее возрасте и с новым цветом волосФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Лариса Гузеева решила поставить точку в вопросах со своим внешним видом. Звезда телеэкрана опубликовала фото, которое сделал ее взрослый сын.

"Глазами сына...", - подписала снимок Лариса Гузеева. Телеведущая позирует в длинном пальто, вечернем платье с пайетками и с клатчем в руках.

_larisa_guzeeva__larisa_guzeeva_
Сын сфотографировал любимую маму
56005 отметок «Нравится»828 комментариевInstagram

Утонченный образ невероятно красивой актрисы пришелся по душе ее подписчикам. Они засыпали свою любимицу комплиментами: "Очень талантливая и потрясающе красивая женщина", "Элегантная, суперженщина", "И осаниста, и горда... Королева", Невероятно красива. И дети у Вас красивые!", "Вы великолепны во всем: и стилем, и тем, как себя позиционируете", "Какая красивая, у сына отличный вкус!", "Вы очаровательны, привлекательны и умопомрачительны", "Царица во всем".

А чуть позже Лариса Гузеева выложила фото, где она предстала перед публикой платиновой блондинкой. "Закрываю вопрос: мне нравится быть блондинкой", - сказала как отрезала звезда "Жестокого романса".

_larisa_guzeeva__larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева поставила точку в вопросах со своим внешним видом
106749 отметок «Нравится»6064 комментариевInstagram

Под очередной публикацией телесвахи вновь появилось множество комплиментов. Пользователи оценили чувство вкуса и великолепный стиль звезды экрана.

Напомним, Лариса Гузеева сменила имидж ради новой программы на одном из федеральных каналов. После неожиданного преображения актриса получила неодобрительные комментарии от злопыхателей. Поклонники, привыкшие видеть артистку жгучей брюнеткой, разразились критикой и посоветовали Гузеевой вернуться к привычному цвету волос.

_larisa_guzeeva__larisa_guzeeva_
Ура, зашли ко мне на работу. Дети
101746 отметок «Нравится»2666 комментариевInstagram

Ведущая молчать не стала и жестко осадила хейтеров: "Те, кто заходят меня поучить, советуют стать «терпилой», потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову - этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту".

Ведущая популярного шоу "Давай поженимся" на Первом канале отметила, что ей комфортно в ее теле, в ее возрасте и с новым цветом волос. Также Гузеева ответила каждой из подписчиц отдельно: "Корни прокрашивают только в вашем колхозе - следите за модными тенденциями", "Вас корежит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой, а не причитайте по другим".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лариса Гузеева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Помпео: России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле
Итог матча ЦСКА - Динамо: армейцы спаслись от поражения в столичном дерби
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
Росстат установил, для каких целей россияне чаще всего используют интернет
Помпео прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
Зеленскому рекомендуют не проводить инаугурацию 19 мая
ВВС Израиля ликвидировали одного из лидеров группировки ХАМАС
Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов
Нетаньяху приказал армии ответить массированными ударами по Газе в ответ на ракеты
В Москве 6 и 7 мая ожидается июльская жара
Организаторы «Евровидения» в Израиле: ситуация в Газе не повлияет на конкурс
Рогозин прокомментировал слова бывшего главкома НАТО о новых санкциях
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовиками
Постпред России в Совете Европы заявил о возможном выходе Москвы из организации
Джордж Мартин рассказал о съемках спин-оффов сериала "Игра престолов"
Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику