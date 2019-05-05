Сын показал невероятно красивую Гузееву

Лариса Гузеева решила поставить точку в вопросах со своим внешним видом. Звезда телеэкрана опубликовала фото, которое сделал ее взрослый сын.

"Глазами сына...", - подписала снимок Лариса Гузеева. Телеведущая позирует в длинном пальто, вечернем платье с пайетками и с клатчем в руках.

_larisa_guzeeva_ Сын сфотографировал любимую маму

Утонченный образ невероятно красивой актрисы пришелся по душе ее подписчикам. Они засыпали свою любимицу комплиментами: "Очень талантливая и потрясающе красивая женщина", "Элегантная, суперженщина", "И осаниста, и горда... Королева", Невероятно красива. И дети у Вас красивые!", "Вы великолепны во всем: и стилем, и тем, как себя позиционируете", "Какая красивая, у сына отличный вкус!", "Вы очаровательны, привлекательны и умопомрачительны", "Царица во всем".

А чуть позже Лариса Гузеева выложила фото, где она предстала перед публикой платиновой блондинкой. "Закрываю вопрос: мне нравится быть блондинкой", - сказала как отрезала звезда "Жестокого романса".

_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева поставила точку в вопросах со своим внешним видом

Под очередной публикацией телесвахи вновь появилось множество комплиментов. Пользователи оценили чувство вкуса и великолепный стиль звезды экрана.

Напомним, Лариса Гузеева сменила имидж ради новой программы на одном из федеральных каналов. После неожиданного преображения актриса получила неодобрительные комментарии от злопыхателей. Поклонники, привыкшие видеть артистку жгучей брюнеткой, разразились критикой и посоветовали Гузеевой вернуться к привычному цвету волос.

_larisa_guzeeva_ Ура, зашли ко мне на работу. Дети

Ведущая молчать не стала и жестко осадила хейтеров: "Те, кто заходят меня поучить, советуют стать «терпилой», потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову - этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту".

Ведущая популярного шоу "Давай поженимся" на Первом канале отметила, что ей комфортно в ее теле, в ее возрасте и с новым цветом волос. Также Гузеева ответила каждой из подписчиц отдельно: "Корни прокрашивают только в вашем колхозе - следите за модными тенденциями", "Вас корежит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой, а не причитайте по другим".