Малахов едко высказался о реакции звезд на победу дочки Алсу

Андрей Малахов впервые прокомментировал сенсационную победу дочери Алсу на детском "Голосе". Известный телеведущий назвал финал шестого сезона телешоу очень показательным.

Андрей Малахов встал на защиту Микеллы Абрамовой, которая одержала неожиданную победу на шоу "Голос. Дети".

"Если вокальные данные юных участников, задействовав термины громкости, обсуждались зрителями в режиме piano, то при объявлении имени победителя фанаты музыкального шоу перешли в форте и даже фортиссимо", - констатировал главный редактор издания "СтарХит".

Он иронично высказался по поводу реакции знаменитостей. По его словам, после оглашения итогов голосования высказались все кому не лень, а некоторые даже переобувались на ходу, меняя свое мнение по ходу пьесы. "Истошно заголосили даже представители шоу-бизнеса из группы «А», меняя свою позицию на потребу публики", - едко подметил шоумен.

alsou_a Алсу с дочкой Микеллой

Малахов не сомневается, что результаты конкурса будут тщательным образом проверены. Он напомнил, что Микелла Абрамова, которая 29 апреля отметила день рождения, "набрала через систему телефонных звонков более 145 тысяч голосов, то есть за нее проголосовали 92% позвонивших".

Однако он с горечью подчеркнул, что не уверен в толерантности нашего общества. "Неужели 11-летняя девочка заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом «ЛУКОЙЛА»? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?", - обратился Андрей Малахов к публике.

alsou_a В ответном слове дочь Алсу поблагодарила всех за помощь на проекте

Как писал сайт kp.ru, вот уже вторую неделю шоу "Голос. Дети" находится в центре скандала после сенсационной победы дочери Алсу, которую многие телезрители сочли несправедливой. Микелле Абрамовой устроили травлю в Сети. О ситуации с детским "Голосом" публично высказался гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Телеканал при поддержке компании Group-IB инициировал проверку результатов голосования. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал и голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media заверила, что как только будут получены результаты проверки, их обнародуют.