2019-05-07T18:27:08+03:00
Трагедия в Шереметьево

Подруга о погибшей в авиакатастрофе: «Надя летела в Мурманск в командировку, а в Клину ее ждал 7-летний сын»

Молодая женщина не могла отказаться от рабочей поездки в майские праздники [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Все родные и близкие в шоке. Сложно поверить, что Нади больше нетВсе родные и близкие в шоке. Сложно поверить, что Нади больше нетФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Многие пассажиры трагического рейса Москва-Мурманск летели либо на отдых, либо по работе. Отказаться от поездки не могла и 32-летняя Надежда Плотникова из подмосковного Клина. Ей нужно было лететь в Мурманск на работу. Напомним, самолет 5 мая вернулся в аэропорт «Шереметьево», где во время приземления загорелся - погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

- Надя летела в Мурманск в командировку. Точно не знаю кем она работала. Знаю, что рыбное производство. Раньше заведующей складом была, - рассказывает «КП» Алина Смирнова, подруга погибшей. - Сын у нее остался. В первом классе. Мальчик очень хороший. В спортивную школу ходит. Активный очень. Не дождался маму.

Подруга рассказывает, что Надежда была очень хорошим и добрым человеком. Она была хорошей мамой и другом. Занималась фитнесом. С личной жизнью не сложилось — с супругом развелись. Главными в ее жизни были сын и родители.

- Все родные и близкие в шоке. Сложно поверить, что Нади больше нет. Можете написать, что она была для всех нас настоящим другом. Сильной, спокойной, надежной Надеждой. Все друзья переживают. Что уж говорить о родных. Клин вообще маленький город, все знакомы и все переживают друг о друге, - рассказала Алина Смирнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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