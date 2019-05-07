Мужчину, который получил тяжелые травы в авиакатастрофе, перевели в обычную палату

Загоревшийся в аэропорту Sukhoi Super Jet 100 унес жизни 41 человека. Еще девять пострадавших были госпитализированы в клиники Москвы. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Среди них один – в тяжелом состоянии и трое – в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в Медцентр ФМБА. Еще четверо находятся на лечении в Национальном медицинском центре имени Вишневского. О том как себя чувствуют больные "Комсомолке" рассказал директор Амиран Ревишвили.

- Еще вчера у нас было двое тяжелых пациентов. Одна из них женщина, гражданка Украины , до сих пор находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Пока речь идет о стабильно тяжелом состоянии. Но есть и динамика улучшения. Она вступает в контакт с медиками, потихоньку начала общаться. В Москву приехали ее родственники. Второй пациент, который еще вчера был в тяжелом состоянии , активно идет на поправку и сегодня мы говорим о состоянии средней степени тяжести. Из реанимации он переведен в обычную палату ожогового отделения. Ему предстоит пройти реабилитацию. При этом у него будет свободный режим, он даже сможет выходить на прогулку на улицу. Еще два пациента поступили к нам в состоянии средней степени тяжести и по ним пока изменений никаких нет. Им проводится ожоговая терапия. Это молодые мужчины 34 и 39 лет и прогноз на выздоровление самый положительный. Через 7-10 дней лечение будет завершено и они смогут вернуться домой. Со всеми пациентами работают психологи. Специалисты тоже отметили положительную динамику. Большую роль в выздоровлении играет поддержка родственников. И сегодня рядом со всеми нашими больными есть их родные люди, - отметил Амиран Шотаевич.

Напомним, самолет "Москва-Мурманск" загорелся 5 мая после аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево". Погибли 41 челок, в том числе двое детей. В списке жертв только один член экипажа - бортпроводник Максим Моисеев. Причины крушения выясняют эксперты. Возбуждено уголовное дело.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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