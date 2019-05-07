Полная расшифровка переговоров экипажа сгоревшего «Суперджета» и диспетчеров в Шереметьево
В сети появились записи переговоров экипажа рейса SU1492 с диспетчерами в Шереметьево. Напомним, в воскресенье, 5 мая, в 18.02 лайнер авиакомпании «Аэрофлот» Москва-Мурманск вылетел из аэропорта, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. Из 78 человек находящихся на борту 41 погиб, 10 пассажиров были госпитализированы. Подтвердить подлинность записей переговоров пока не удалось. Прокомменитровать их "КП" попросила эксперта.
Наивные вопросы о трагедии в Шереметьеве: что стало причиной катастрофы
По материалам РЕН ТВ и проекта "База":
КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?
КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Говорите
КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80
КВС: Снижаюсь 80 Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 2319 влево курс 060
КВС: Алло 1492 курс 057 снижаемся 80
Диспетчер: Аэрофлот 1492 подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.
КВС: Снижаемся и сохраняем эшелон 80. Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?
Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 70
КВС: Аэрофлот 1492. Москва подход
КВС: Аэрофлот 1492 70 снижаемся.
КВС: Аэрофлот 20345 на текущем курсе.
Диспетчер: Разрешаю.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.
КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. Аэрофлот 1492
КВС: Шереметьево круг. Аэрофлот 1492
КВС: Аэрофлот 1492. Эшелон 60
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе.
КВС: 900 справа 140 КФС 989204 Алло. Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.
Диспетчер: Вас понял.
КВС: Аэрофлот 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.
Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39
КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо
КВС: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было
КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170
КВС: вправо 170, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?
КВС: Да
Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца Азимут 63, удаление 26.
КВС: приняли, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20
КВС: Возьму
Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?
КВС: Заход по ИЛС, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца
КВС: Понял
Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5
КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая
КВС: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая
КВС: продолжаем заход 24 левая, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю
КВС: Вас принял, ВП24 левая
Диспетчер: Аварийные службы на полосы
Заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: Ощущение от расшифровки - что пилот в шоке. Или что это писал школьник
Переговоры аварийных служб Шереметьево
— - Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.
— Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!
— Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.
— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.
— После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.
— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…
— Смотри! Ой, ***……
Посадка SSJ-100 в Шереметьево
Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.
— Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту
— Выезжаю
— Пожарная машина вышка, не понял, повтори
— Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли
— Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с
— Авария самолет горит на ВПП на взлете
— Правильно, подтверждаю
— Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь
— Приняли, вызываем
— Доложите обстановку, что случилось?
— Мы на месте
— Cилы прибыли, работают 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано
— Прибыли к месту, поданы лафетные стволы
— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям
— По людям 73 пассажира
Тушение самолета в Шереметьево.
— Они на месте, нет?
— Ответьте
— В двух словах, что там, на месте события?
— Вам дополнительные расчеты нужны из города?
— Не понял, нужны доп. расчеты из города?
— Врачи пошли помогать
— Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту
— Все силы вызваны
— Понял
Технический эксперт Юрий Антипов: Огонь слишком быстро пошел по салону, потому что кто-то вышиб две задние двери
— Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?
— На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров
— Экипаж на улице стоит
— Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?
— Два человека, бортпроводники
— Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?
— Сейчас, одну секунду
— Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?
— Сейчас попытаемся
— А экипаж, командир, второй пилот?
— Экипаж, командир, второй пилот есть?
— Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю
— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались
— По телеграмме на борту — 73 пассажира
— Покажите там списки, пострадавших, не пострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2 + 3
— 76 пассажиров, экипаж 3+2
— По информации от Аэрофлота на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2
— Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — не пострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно
— Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2
— Один погибший
— Бригада медицины центра катастроф прибыла
— Просто на первый взгляд дайте информацию по пострадавшим по не пострадавших?
— Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?
— А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте
— У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то
— …визуально, огня не наблюдаю
— Что по пассажирам, дайте информацию
— Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?
— … самолета мы пока……
— Насколько сильно пострадали?
— Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?
— ….я тоже видел, а остальных……
— Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону …неизвестно где..
— Из города пожарная прибыла, не нужна она?
— Информация по экипажу…..находятся ….
— …пострадали!?!
— Я не понимаю, скажите да или нет
— Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?
— Пожарный расчет приехал из города не нужны они? на 8 КПП
— Нет, они не нужны
— Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?
— А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую ли маленькую брать?
— Пассажиры возле самолета есть еще?
— Пассажиров нет
— Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее
— Сколько пострадавших наблюдаете?
— Трое пострадавших
— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом
— Ясно
— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой
— На правой можно проезжать
— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?
— Все оцеплено
Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.
— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой
— Где будут пострадавшие, потому что в эту зону нужно выделить фельдшера
— Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?
— Свяжитесь с терминалом B
— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?
— Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема
— В передвижной пункт передайте
— По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.
— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?
Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали
— Я по вотсапу вам скинула список
— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей
Мама погибшего бортпроводника Максима Моисеева: «Когда ему было 15 лет, он спас тонущего человека»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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