Полная расшифровка переговоров экипажа сгоревшего «Суперджета» и диспетчеров в Шереметьево

В сети появились записи переговоров экипажа рейса SU1492 с диспетчерами в Шереметьево. Напомним, в воскресенье, 5 мая, в 18.02 лайнер авиакомпании «Аэрофлот» Москва-Мурманск вылетел из аэропорта, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. Из 78 человек находящихся на борту 41 погиб, 10 пассажиров были госпитализированы. Подтвердить подлинность записей переговоров пока не удалось. Прокомменитровать их "КП" попросила эксперта.

Наивные вопросы о трагедии в Шереметьеве: что стало причиной катастрофы 00:00 00:00

По материалам РЕН ТВ и проекта "База":

КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

КВС: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолёт горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. ИЮ Снижайтесь. Эшелон 80

КВС: Снижаюсь 80 Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 2319 влево курс 060

КВС: Алло 1492 курс 057 снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492 подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

КВС: Снижаемся и сохраняем эшелон 80. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 70

КВС: Аэрофлот 1492. Москва подход

КВС: Аэрофлот 1492 70 снижаемся.

КВС: Аэрофлот 20345 на текущем курсе.

Диспетчер: Разрешаю.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.

КВС: Снижаемся 60 Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

КВС: Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

КВС: Аэрофлот 1492. Эшелон 60

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Справа курс 140 снижайтесь. 900 метров до линии КФС. 989204 влево в работе.

КВС: 900 справа 140 КФС 989204 Алло. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Справа курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

КВС: Справа 160. Нет, пока всё нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

КВС: Связь и потеря автоматического управления самолётом.

Диспетчер: Вас понял.

КВС: Аэрофлот 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39

КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо

КВС: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было

КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170

КВС: вправо 170, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

КВС: Да

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца Азимут 63, удаление 26.

КВС: приняли, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20

КВС: Возьму

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?

КВС: Заход по ИЛС, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца

КВС: Понял

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5

КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая

КВС: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая

КВС: продолжаем заход 24 левая, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю

КВС: Вас принял, ВП24 левая

Диспетчер: Аварийные службы на полосы

Заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: Ощущение от расшифровки - что пилот в шоке. Или что это писал школьник 00:00 00:00

Переговоры аварийных служб Шереметьево

— - Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

— Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!

— Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.

— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

— После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.

— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

— Смотри! Ой, ***……

Посадка SSJ-100 в Шереметьево

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

— Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту

— Выезжаю

— Пожарная машина вышка, не понял, повтори

— Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли

— Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с

— Авария самолет горит на ВПП на взлете

— Правильно, подтверждаю

— Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь

— Приняли, вызываем

— Доложите обстановку, что случилось?

— Мы на месте

— Cилы прибыли, работают 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано

— Прибыли к месту, поданы лафетные стволы

— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям

— По людям 73 пассажира

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706938" frameborder="0"></iframe> Тушение самолета в Шереметьево.

— Они на месте, нет?

— Ответьте

— В двух словах, что там, на месте события?

— Вам дополнительные расчеты нужны из города?

— Не понял, нужны доп. расчеты из города?

— Врачи пошли помогать

— Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту

— Все силы вызваны

— Понял

Технический эксперт Юрий Антипов: Огонь слишком быстро пошел по салону, потому что кто-то вышиб две задние двери 00:00 00:00

— Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?

— На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров

— Экипаж на улице стоит

— Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?

— Два человека, бортпроводники

— Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?

— Сейчас, одну секунду

— Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?

— Сейчас попытаемся

— А экипаж, командир, второй пилот?

— Экипаж, командир, второй пилот есть?

— Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю

— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались

— По телеграмме на борту — 73 пассажира

— Покажите там списки, пострадавших, не пострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2 + 3

— 76 пассажиров, экипаж 3+2

— По информации от Аэрофлота на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2

— Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — не пострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно

— Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2

— Один погибший

— Бригада медицины центра катастроф прибыла

— Просто на первый взгляд дайте информацию по пострадавшим по не пострадавших?

— Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?

— А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте

— У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то

— …визуально, огня не наблюдаю

— Что по пассажирам, дайте информацию

— Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?

— … самолета мы пока……

— Насколько сильно пострадали?

— Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?

— ….я тоже видел, а остальных……

— Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону …неизвестно где..

— Из города пожарная прибыла, не нужна она?

— Информация по экипажу…..находятся ….

— …пострадали!?!

— Я не понимаю, скажите да или нет

— Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?

— Пожарный расчет приехал из города не нужны они? на 8 КПП

— Нет, они не нужны

— Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?

— А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую ли маленькую брать?

— Пассажиры возле самолета есть еще?

— Пассажиров нет

— Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее

— Сколько пострадавших наблюдаете?

— Трое пострадавших

— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом

— Ясно

— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой

— На правой можно проезжать

— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?

— Все оцеплено

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707011" frameborder="0"></iframe> Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой

— Где будут пострадавшие, потому что в эту зону нужно выделить фельдшера

— Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?

— Свяжитесь с терминалом B

— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?

— Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема

— В передвижной пункт передайте

— По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.

— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?

Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали

— Я по вотсапу вам скинула список

— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей

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