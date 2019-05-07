2019-05-07T22:26:39+03:00
Трагедия в Шереметьево

В "Шереметьево" опубликовали хронологию авиакатастрофы "Суперджета-100", который унес жизни 41 человека

По данным аэропорта, пожарные и спасатели прибыли на место происшествия через 1 минуту
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В пожаре погиб 41 человек - 40 пассажиров и бортпроводникВ пожаре погиб 41 человек - 40 пассажиров и бортпроводникФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С момента авиакатастрофы в "Шереметьево" прошло двое суток, но пока есть неизвестные факты и множество неточностей. Самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, вернулся в аэропорт. Однако при посадке лайнер загорелся. Погибло 40 пассажиров и бортпроводник. В причинах ужасной трагедии разбираются следователи. Но уже сейчас "Шереметьево" опубликовал хронологию трагедии самолета SSJ–100 и деятельности аварийно-спасательной команды аэропорта. Ее составили на основе материалов данных производственных систем, радиоданных переговоров (время московское).

- Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований, - сообщили в пресс-службе "Шереметьево".

Хронология

По материалам данных производственных систем, радиоданных переговоров (время московское):

5 мая 2019 года

18:02 - Рейс SU1492 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел по маршруту «Москва. Шереметьево – Мурманск».

18:12 – Командир ВС (КВС) доложил диспетчеру ОрВД о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.

18:13 – КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.

18:14 – Руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.

18:30 – Посадка ВС на ИВПП 24С. После посадки произошло возгорание ВС.

Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

18:31 – Руководителем полетов ОрВД объявлена «Тревога».

18:31 – Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.

18:32 – Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее – АСК), начало тушения ВС.

18:32- Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.

18.33 – Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК.

Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

18:35 – Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.

18:48 – Пожар на ВС полностью потушен.

Примечание: согласно РПАСОП ГА-91 нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов – 3 минуты с момента объявления сигнала «Тревога».

Кстати

Задействовано спасательных расчетов Шереметьево:

- 26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях;

- 1 дополнительный резервный АПА использовался для создания резерва огнетушащего состава;

- 1 автомобиль газодымозащитной службы (ГДЗС) для создания звеньев ГДЗС по тушению пожара внутри фюзеляжа и проведения аварийно-спасательных работ;

- 4 кареты скорой помощи;

- 73 тонны огнетушащего состава из них 6,5 тонн пенообразователя.

Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

Официально

- Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом, - добавили в пресс-службе "Шереметьево".

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Однако если верить этому диалогу, первый пилот «Суперджета» при запросе на возвращение в Шереметьево не оценивал ситуацию как критичную (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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