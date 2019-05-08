2019-05-08T01:59:22+03:00
Звезды

Такой талии просто не бывает: Ким Кардашьян в латексном платье с глубоким декольте стала главной звездой афтепати Met Gala-2019

38-летняя модель примерила блестящий парик [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ким Кардашьян пришла на афтепати Met Gala-2019.Ким Кардашьян пришла на афтепати Met Gala-2019.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Ким Кардашьян продемонстрировала невероятную фигуру, появившись на афтепати Met Gala-2019. Бал Института Костюма, который прошел накануне в нью-йоркском музее Метрополитен, собрал весь цвет мира моды, шоу-бизнеса, спорта и кино. Ну а для тех, кому было мало веселья на балу, устроили афтепати – и на него пришли самые отвязные звездные тусовщицы. В первых рядах – Ким Кардашьян, затянутая в голубое латексное платье. Очень откровенный наряд с глубоким декольте облегал ее убийственные формы, словно вторая кожа. Образ дополнил блестящий парик, в котором она выглядела словно кукла Барби.

Платье было настолько узким, что талия Ким смотрелась нереально тонкой. Модель давно подозревают в том, что ее формы – не результат диет и тренировок, как она уверяет, а мастерство пластического хирурга. По мнению многих профессионалов, Кардашьян «сделала» свою тело с помощью липомоделирования – пластической операции, когда излишки жира убираются с талии и бедер и закачиваются туда, где необходимо добавить округлостей – например, в ягодицы. В случае с Ким все именно так и выглядит, как бы она не уверяла, что у нее «все свое».

Ким пришла на вечеринку с мужем Канье Уэстом. Фото: EAST NEWS

Ким пришла на вечеринку с мужем Канье Уэстом.Фото: EAST NEWS

После Met Gala-2019, на котором Кардашьян похвасталась невероятно красивым телом, ее фигуру принялись обсуждать с удвоенной силой. Да так, что за Ким публично вступилась ее тренер по фитнесу Мелисса Альканта. По словам Мелиссы, ради такой фигуры Ким пашет в спортзале по шесть дней в неделю.

- Чтобы прояснить ситуацию: это платье с корсетом, поэтому у Ким такая талия. Но: она встает очень рано и тренируется шесть раз в неделю, - написала Мелисса в соцсетях. – Она очень предана тренировкам. Я направила ее по верному пути, но всю работу она проделала сама. Я люблю комплименты, но в данном случае все комплименты должны быть адресованы Ким.

Мелисса приходит заниматься с Ким в ее личный спортзал: Кардашьян оборудовала персональный фитнес-клуб в своем особняке в Беверли Хиллз. Там же у Ким есть лужайка для йоги, спа-центр, бассейн и сауна.

Платье было настолько узким, что талия Ким смотрелась нереально тонкой. Фото: EAST NEWS

Платье было настолько узким, что талия Ким смотрелась нереально тонкой.Фото: EAST NEWS

Конечно, перед Балом Института Костюма Ким сидела на жесткой диете, ведь ей предстояло надеть «мокрое» платье от французского дизайнера Тьерри Мюглера, подчеркнувшее ее тонкую талию. И наверняка усердно занималась в спортзале. Но все же сомнения поклонников модели можно понять: уж слишком искусственными выглядят ее формы. К тому же папарацци не раз снимали Ким выходящей из клиники пластической хирургии. Хотя, возможно, она просто делала там «уколы красоты» и другие косметические процедуры.

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИТСЯ MET GALA-2019:

Ирина Шейк пришла на бал без жениха Брэдли Купера, зато с шикарным декольте

Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы. Фото: EAST NEWS

Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы.Фото: EAST NEWS

Смотрите еще фото Ирины Шейк на Балу Института Костюма 2019

Мокрое платье Ким Кардашьян и блестящая Дженнифер Лопес

Ким Кардашьян Фото: REUTERS

Ким КардашьянФото: REUTERS

Кто из звезд больше всех поразил воображение на красной дорожке Бала Института Костюма [фото]

Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019

Леди Гага на Met Gala-2019 Фото: REUTERS

Леди Гага на Met Gala-2019Фото: REUTERS

Леди Гага стала главной звездой вечера, а ее наряд цвета фуксии открыл Бал. То, что зонтики и гигантское розовое платье – настоящее костюмированное представление, стало ясно позже, когда легким движением руки ассистента наряд превратился… в черный вечерний туалет... (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО ГОД НАЗАД

Лучшие платья Met Gala-2018: Ким Кардашьян показала убийственные формы в золотом платье, а Рианна нарядилась в папскую тиару

Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер Херд Фото: REUTERS

Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер ХердФото: REUTERS

Вечеринка в 2018 году получилась в духе «хоть святых выноси»: красная дорожка пестрела монахинями, ангелами и демонами всех мастей (смотрите фоторепортаж)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Полиция освободила всех заложников из табачной лавки под Тулузой
США направят к берегам Венесуэлы плавучий военный госпиталь
«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее
Центробанк завершил 2018 год с убытком почти в 435 млрд рублей
Юной актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал
В Раде предложили перенести инаугурацию Зеленского на другой день
Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар"
В 2018 году каждый пятый молочный продукт в России являлся фальсификатом
Савченко предложила свою кандидатуру на пост главы МИД или министерства обороны Украины
Порошенко сменил командующего Национальной гвардией Украины
Полиция установила личность преступника, захватившего заложников под Тулузой
Президент Шри-Ланки заявил, что в стране к настоящему моменту обеспечена безопасность
"Суперджет" вернулся в Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и проблем с автопилотом
В Норвегии суд приговорил россиянина к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене
В Ленинградской области выплаты ко Дню Победы получат вдовы ветеранов, труженики тыла и «дети войны»
Иран объявит о сокращении своих обязательств по ядерной сделке 8 мая
Зюганов ответил на высказывание писательницы Чижовой о вине Сталина в блокаде Ленинграда
Песков прокомментировал слова советника президента РФ о планах Киева заселить Донбасс евреями
Евгения Медведева заболела во время тура в Канаде
Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы
Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек
Суд продлил арест Вышинского до 22 апреля
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Квартиру бизнесмена в Подмосковье ограбили почти на полтора миллиона рублей
Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме
В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад