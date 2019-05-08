Такой талии просто не бывает: Ким Кардашьян в латексном платье с глубоким декольте стала главной звездой афтепати Met Gala-2019

Ким Кардашьян продемонстрировала невероятную фигуру, появившись на афтепати Met Gala-2019. Бал Института Костюма, который прошел накануне в нью-йоркском музее Метрополитен, собрал весь цвет мира моды, шоу-бизнеса, спорта и кино. Ну а для тех, кому было мало веселья на балу, устроили афтепати – и на него пришли самые отвязные звездные тусовщицы. В первых рядах – Ким Кардашьян, затянутая в голубое латексное платье. Очень откровенный наряд с глубоким декольте облегал ее убийственные формы, словно вторая кожа. Образ дополнил блестящий парик, в котором она выглядела словно кукла Барби.

Платье было настолько узким, что талия Ким смотрелась нереально тонкой. Модель давно подозревают в том, что ее формы – не результат диет и тренировок, как она уверяет, а мастерство пластического хирурга. По мнению многих профессионалов, Кардашьян «сделала» свою тело с помощью липомоделирования – пластической операции, когда излишки жира убираются с талии и бедер и закачиваются туда, где необходимо добавить округлостей – например, в ягодицы. В случае с Ким все именно так и выглядит, как бы она не уверяла, что у нее «все свое».

Ким пришла на вечеринку с мужем Канье Уэстом.Фото: EAST NEWS

После Met Gala-2019, на котором Кардашьян похвасталась невероятно красивым телом, ее фигуру принялись обсуждать с удвоенной силой. Да так, что за Ким публично вступилась ее тренер по фитнесу Мелисса Альканта. По словам Мелиссы, ради такой фигуры Ким пашет в спортзале по шесть дней в неделю.

- Чтобы прояснить ситуацию: это платье с корсетом, поэтому у Ким такая талия. Но: она встает очень рано и тренируется шесть раз в неделю, - написала Мелисса в соцсетях. – Она очень предана тренировкам. Я направила ее по верному пути, но всю работу она проделала сама. Я люблю комплименты, но в данном случае все комплименты должны быть адресованы Ким.

Мелисса приходит заниматься с Ким в ее личный спортзал: Кардашьян оборудовала персональный фитнес-клуб в своем особняке в Беверли Хиллз. Там же у Ким есть лужайка для йоги, спа-центр, бассейн и сауна.

Платье было настолько узким, что талия Ким смотрелась нереально тонкой.Фото: EAST NEWS

Конечно, перед Балом Института Костюма Ким сидела на жесткой диете, ведь ей предстояло надеть «мокрое» платье от французского дизайнера Тьерри Мюглера, подчеркнувшее ее тонкую талию. И наверняка усердно занималась в спортзале. Но все же сомнения поклонников модели можно понять: уж слишком искусственными выглядят ее формы. К тому же папарацци не раз снимали Ким выходящей из клиники пластической хирургии. Хотя, возможно, она просто делала там «уколы красоты» и другие косметические процедуры.

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