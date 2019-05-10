2019-05-10T18:01:59+03:00
Звезды

Виктория Лопырева сама кормит сына грудью

35-летняя телеведущая постоянно делится с поклонниками новостями о малыше
Ольга ЛИБГАРДТ
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Блондинка наслаждается материнством, часто публикует в соцсетях свои фотографииБлондинка наслаждается материнством, часто публикует в соцсетях свои фотографииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Виктория Лопырева, не так давно ставшая мамой, сама кормит сына грудью. Однако модели не дает покоя вопрос, как долго малыш должен быть на грудном вскармливании.

Виктория Лопырева не переживает за свою модельную фигуру и формы. Блондинка наслаждается материнством, часто публикует в соцсетях свои фотографии и снимки сына, а также общается с подписчиками на разные темы.

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Виктория Лопырева с сыном
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"Кормить грудью малыша или нет, такой вопрос даже не стоял. Я знала, что если будет молоко, точно буду кормить сама... Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь", - написала Вика под одним из фото. На нем загорелая модель в белоснежной кружевной блузке держит сына на руках, предварительно закрыв его личико голубым сердцем-смайликом.

По ее словам, материнское молоко на первых месяцах укрепляет иммунитет малыша. Однако у модели возник вопрос, с которым она и обратилась к подписчикам: "Как долго кормить? Меня мама кормила до года, моя подруга делала это, пока ребенку не исполнилось два года, врачи в Америке говорят, что трех месяцев вполне достаточно. Так сколько и почему?".

Фолловеры живо отреагировали и засыпали Лопыреву советами. "Кормить однозначно, дети спокойнее, связь с мамой крепче и это намного удобнее , чем с бутылками возиться", "Три месяца - вообще ни о чем. Полтора года - норма. Отлучать рекомендуется весной или осенью. Учтите и этот факт", "Виктория, вы восхитительны! Кормите столько, сколько вам и малышу будет комфортно. Природа подскажет, а вы поймете, когда придет время прекратить. До года оптимально. И ни с кем не сравнивайте", "Виктория, с точки зрения психологии и неврологии, мальчикам достаточно грудного вскармливания до шести месяцев. За это время они получают хорошую дозу иммунитета и здоровья", - со знанием дела пишут подписчики.

Как писал сайт kp.ru, на протяжении долгого времени Виктория Лопырева скрывала беременность и рассекретила свое интересное положение лишь в декабре 2018 года. Сейчас модель наслаждается материнством в Америке. В феврале 2019 года 35-летняя телеведущая впервые стала мамой. Она родила сына, которого назвала Марк Лионель. Знаменитость пока не показывает лицо малыша публике. После родов Вика быстро пришла в форму, о чем свидетельствуют ее фото в купальнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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