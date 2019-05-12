«Зенит» ждет Кокорина, а Мамаева могут пригласить в «Урал»

Напомним, что 8 мая суд озвучил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, устроившим две драки в центре Москвы. Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаева к 1 и 5. Впереди еще апелляции, которые могут скостить срок. Но уже сейчас все обсуждают их спортивное будущее.

Кокорин, как известно, находясь за решеткой, стал чемпионом России по футболу. И вот на днях главный тренер Сергей Семак «Зенит» сказал:

«Я бы хотел, чтобы Кокорин остался в «Зените»». И добавил, что все другие мнения, которые появляются в СМИ, лишь домыслы. А дальнейшая футбольная судьба Кокорина, который еще может отсидеть полгода, может решится уже на следующей неделе, когда состоится встреча с руководством.

Напомним, что у 28-летнего форварда контракт с питерской командой заканчивается 30 июня, которая поддержала его в СИЗО. Недавно к нему был даже допущен клубный врач «Зенита», который осмотрел больное колено футболиста и дал рекомендации, которые, правда, в Бутырке мало выполнимы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707312" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.

А вот развод «Краснодара» с Мамаевым остается оформить только на бумаге. Клуб с самого начала отказался от своего футболиста, но не мог разорвать с ним контракт, который подписан до 31 декабря 2019 года, без его присутствия. Теперь краснодарцы смогут сделать это и без спортсмена, но только тогда, когда приговор вступит в законную силу.

Если апелляция или амнистия не пройдут, то Мамаев освободится в конце осени, когда наш чемпионат уходит на зимние каникулы. Зато, в это время откроется трансферное окно.

Но кто захочет брать к себе скандального футболиста, которому еще долго придется у набирать форму? Да и сможет ли 31-летний экс-игрок сборной России вообще вернуться на свой прежний уровень?

Но, как оказалось, желающие взять к себе опального футболиста есть. Так, к примеру, президент ФК «Урал» Григорий Иванов сообщил, что готов взять экс-игроков сборной в Екатеринбург, только вот «мы их зарплаты не потянем». Но теоретически команда готова усилиться «классными футболистами». Тем более, что платить за трансфер в данном случае не придется.

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