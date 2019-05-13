2019-05-13T17:34:49+03:00
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Гендиректор компании, которая изучает «дело дочери Алсу»: «Давление на ход расследования исключено»

Результаты проверки зрительского голосования станут известны в конце мая
Антонина ВЕТКИНА
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Певица Алсу с дочкой Микеллой.Певица Алсу с дочкой Микеллой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Никто из представителей семьи победительницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой не пытался оказать какое-либо давление на компанию Group-IB, которая проводит проверку результатов зрительского голосования в проекте. Об этом «КП» сообщил генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

- Это не первое резонансное расследование, которое ведет Group-IB. Для нас оно ничем не отличается от любого другого кейса, кроме повышенного внимания к нему со стороны общественности, - сказал Илья Сачков. - Давление на ход независимого расследования, которое ведет наша команда, исключено.

По его словам, значительная часть результатов уже получена:

- В частности, завершена проверка компании-агрегатора, обеспечивавшей технологическое сопровождение голосования в финале шоу «Голос. Дети». В завершающую фазу вступила проверка SMS и IVR-голосования (IVR-голосование - это голосование путем телефонного звонка. - Авт.) в ходе выборов победителя. Сроки полного завершения работ с нашей стороны остаются прежними: до конца месяца отчет будет готов.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

На днях Baza без ссылок на источник сообщила о том, что отец Микеллы Абрамовой - бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к правообладателю формата шоу - в нидерландскую компанию Talpa, с жалобой на давление со стороны Первого канала и просьбой скрыть от общественности результаты расследования. Директор певицы Алсу — матери Микеллы, категорически опроверг эти обвинения. На Первом канале сообщили, что ничего не знают о таком развитии событий. Компания Talpa не делала никаких заявлений по этому поводу и пока не ответила на запрос «КП».

Микелла Абрамова с призом победителя шоу "Голос. Дети". Фото Максима Ли.

Микелла Абрамова с призом победителя шоу "Голос. Дети". Фото Максима Ли.

Финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. По результатам голосования с огромным отрывом победила Микелла Абрамова, что спровоцировало волну возмущения зрителей, посчитавших такой исход несправедливым, поскольку проигравшие участники спели лучше.

Накануне финала многие российские звезды эстрады открыто призывали в соцсетях голосовать за Микеллу, сюжеты о девочке показали два федеральных телеканала. По некоторым данным, отдать голос за Микеллу в корпоративных рассылках призывали руководители компаний, дружественных бизнес-структурам Яна Абрамова.

После этого Первый канал объявил о начале расследования с привлечением компании Group-IB, специализирующейся в области киберпреступлений.

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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