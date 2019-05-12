Семья победительницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой обратилась к правообладателю формата проекта, нидерландской компании Talpa, с жалобой на давление со стороны Первого канала и требованием засекретить результаты проверки зрительского голосования – об этом сообщила Baza без ссылок на какие-либо источники.

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Это возмутило телезрителей, посчитавших, что победа досталась 10-летней девочке незаслуженно. Накануне финала шоу «Голос.Дети» ведущие звезды эстрады России открыто призывали голосовать за Микеллу, сюжеты о девочке показали в эфире нескольких телеканалов. Сообщалось также, что отдать голос за Микеллу в корпоративных рассылках призывали руководители компаний, дружественных бизнес-структурам Яна Абрамова.

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли

Первый канал подтвердил, что подобного отрыва от конкурентов в шоу еще не было и инициировал проверку результатов голосования, для чего привлек компанию, которая специализируется в сфере киберпреступлений.

В комментарии агентству «Интерфакс» директор певицы Алсу Сергей Фадеев назвал сообщение Baza ложной информацией. По его словам, «никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами».

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети» [

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией, - прокомментировал ситуацию для «КП» представитель Первого канала. - Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта «Голос».

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