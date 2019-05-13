Эксперты об отложенных рейсах «Суперджетов»: «Дуем на воду»
Только за прошлые сутки было несколько таких случаев. Sukhoi Superjet 100 вылетел из Шереметьево в Самару, но спустя 23 минуты повернул обратно — по неизвестным причинам. А в Краснодаре авиакомпания «Азимут», чей парк весь состоит из «Суперджетов» и вовсе сняла самолет с рейса в Челябинск. При этом о неполадках стало известно, когда пассажиры уже расселись в салоне, а экипаж готовился к взлету.
- Командир сказал, что будут устранять технические неполадки. Через десять минут отключили электричество, и мы сидели в полутьме, - рассказал пассажир того рейса Сергей Жеребин. - Света не было минут 15, в салоне стало очень душно. В итоге сказали, что будем менять борт.
В понедельник в Новосибирске тот же «Азимут» почти на десять часов отложил вылет «Суперджета» в Ростов. 10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов SSJ 100, 9 мая- 12, еще днем раньше — пять.
- Все-таки о массовой отмене или переносе рейсов говорить нельзя, - считает главный редактор портала AVIA RU Network, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров. - Даже если их больше, чем было раньше, это все равно капля в море авиаперевозок в стране. И потом, нет статистики, сколько рейсов других самолетов было задержано в те же дни по технических причинам. Уверен, такие тоже были. Люди просто стали больше внимания обращать на «Суперджеты».
Главный редактор портала AVIA RU Network, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров.Дмитрий КОЗУРОВ
При этом эксперты не отрицают, что трагедия в Шереметьево сыграла свою роль. Напомним, самолет загорелся при посадке, погиб 41 человек.
- Ситуацию лучше всего описывает поговорка: обжегшись на молоке, дуешь на воду, - уверен пилот Олег Башмаков. - Считаю, что работа придет по такому принципу. Даже воздушную часть Парада Победы отменили по соображениям безопасности.
- Конечно, авиакомпании перестраховываются. И если раньше летали с неисправностями, то сейчас предпочитают устранить их на земле, - отметил Попов.
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Опасные для пассажиров и членов экипажа самолеты и до трагедии в Шереметьево никто в небо не отправлял. Просто есть составленный самими производителями судов перечень неисправностей, с которыми летать можно, потому что не безопасность они никак не влияют. Это неполадки калибра перегоревшей лампочки.
- У SSJ 100 есть «детские болезни», характерные для новых машин. Любая модель, которая выходит на эксплуатацию, скажем так, не идеальна, - говорит Башмаков. - В процессе эксплуатации вырисовываются слабые места конструкции. Новинку нужно обкатать, набрать по ней статистику. Это занимает 10-15 лет. Нужно понимать, что это не значит, что SSJ 100 какой-то недоделанный или неудачный. Нормальная машина.
В интернете собрано почти 200 тысяч подписей под петицией с требованием запретить полеты Sukhoi Superjet 100. Отметим, что министерство транспорта РФ после трагедии не увидел оснований для приостановки эксплуатации SSJ 100.
Хроника пикирующего «Суперджета»
Напомним, что после страшной аварии в Шереметьево 5 мая, во время которой самолет при посадке загорелся и погиб 41 человек (в их числе один бортпроводник), это не первый инцидент с Sukhoi Superjet 100.
- 7 мая не смог в нужное время вылететь самолет в Ригу. Борт должен был отправиться в 22.55, однако возникли технические причины и вылетел он лишь в 1.00. Замены воздушного судна не было. Рейс был задержан из-за паники пассажиров, которые почувствовали в самолете запах гари;
- 8 мая техническая неисправность привела к задержке вылета пассажиров из Москвы в Ульяновск. Самолет уже выруливал в "Шереметьево" на взлетную полосу и готовился к взлету, но потом пилот остановился и сообщил о том, что рейс отменен. Есть информация, что произошел сбой в системе тормоза. Борт заменили на другой Sukhoi Superjet 100;
- 8 мая был задержан вылет самолета в Минск. Рейс SU 1830 должен был отправиться в 8.35 утра, однако время перенесли на 12.00. Причина - технические неполадки;
- 8 мая самолет из Ростова-на-Дону не вылетел в Москву. Была мелкая техническая неисправность. Рейс задержан, пассажиров отправили другим самолетом;
- 8 мая отменены рейсы из Москвы в Нижний Новгород, Гетеборг, Белгород, Пермь;
- 9 мая отменены рейсы из Москвы в Тюмень, Оренбург, Самару, Оренбург, Краснодар, Саратов, Ульяновск, Таллин;
- 13 мая самолет не вылетел из Краснодара в Челябинск. Замена борта была по технической причине, задержка составила 1,5 часа;
- 13 мая не вылетел борт из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Рейс A4 220 был перенесен с 8.45 на 17.00. Причина — техническая неисправность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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