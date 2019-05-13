Эксперты об отложенных рейсах «Суперджетов»: «Дуем на воду»

Только за прошлые сутки было несколько таких случаев. Sukhoi Superjet 100 вылетел из Шереметьево в Самару, но спустя 23 минуты повернул обратно — по неизвестным причинам. А в Краснодаре авиакомпания «Азимут», чей парк весь состоит из «Суперджетов» и вовсе сняла самолет с рейса в Челябинск. При этом о неполадках стало известно, когда пассажиры уже расселись в салоне, а экипаж готовился к взлету.

- Командир сказал, что будут устранять технические неполадки. Через десять минут отключили электричество, и мы сидели в полутьме, - рассказал пассажир того рейса Сергей Жеребин. - Света не было минут 15, в салоне стало очень душно. В итоге сказали, что будем менять борт.

В понедельник в Новосибирске тот же «Азимут» почти на десять часов отложил вылет «Суперджета» в Ростов. 10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов SSJ 100, 9 мая- 12, еще днем раньше — пять.

- Все-таки о массовой отмене или переносе рейсов говорить нельзя, - считает главный редактор портала AVIA RU Network, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров. - Даже если их больше, чем было раньше, это все равно капля в море авиаперевозок в стране. И потом, нет статистики, сколько рейсов других самолетов было задержано в те же дни по технических причинам. Уверен, такие тоже были. Люди просто стали больше внимания обращать на «Суперджеты».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708454" frameborder="0"></iframe> Главный редактор портала AVIA RU Network, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров.Дмитрий КОЗУРОВ

При этом эксперты не отрицают, что трагедия в Шереметьево сыграла свою роль. Напомним, самолет загорелся при посадке, погиб 41 человек.

- Ситуацию лучше всего описывает поговорка: обжегшись на молоке, дуешь на воду, - уверен пилот Олег Башмаков. - Считаю, что работа придет по такому принципу. Даже воздушную часть Парада Победы отменили по соображениям безопасности.

- Конечно, авиакомпании перестраховываются. И если раньше летали с неисправностями, то сейчас предпочитают устранить их на земле, - отметил Попов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

Опасные для пассажиров и членов экипажа самолеты и до трагедии в Шереметьево никто в небо не отправлял. Просто есть составленный самими производителями судов перечень неисправностей, с которыми летать можно, потому что не безопасность они никак не влияют. Это неполадки калибра перегоревшей лампочки.

- У SSJ 100 есть «детские болезни», характерные для новых машин. Любая модель, которая выходит на эксплуатацию, скажем так, не идеальна, - говорит Башмаков. - В процессе эксплуатации вырисовываются слабые места конструкции. Новинку нужно обкатать, набрать по ней статистику. Это занимает 10-15 лет. Нужно понимать, что это не значит, что SSJ 100 какой-то недоделанный или неудачный. Нормальная машина.

В интернете собрано почти 200 тысяч подписей под петицией с требованием запретить полеты Sukhoi Superjet 100. Отметим, что министерство транспорта РФ после трагедии не увидел оснований для приостановки эксплуатации SSJ 100.

Хроника пикирующего «Суперджета»

Напомним, что после страшной аварии в Шереметьево 5 мая, во время которой самолет при посадке загорелся и погиб 41 человек (в их числе один бортпроводник), это не первый инцидент с Sukhoi Superjet 100.

- 7 мая не смог в нужное время вылететь самолет в Ригу. Борт должен был отправиться в 22.55, однако возникли технические причины и вылетел он лишь в 1.00. Замены воздушного судна не было. Рейс был задержан из-за паники пассажиров, которые почувствовали в самолете запах гари;

- 8 мая техническая неисправность привела к задержке вылета пассажиров из Москвы в Ульяновск. Самолет уже выруливал в "Шереметьево" на взлетную полосу и готовился к взлету, но потом пилот остановился и сообщил о том, что рейс отменен. Есть информация, что произошел сбой в системе тормоза. Борт заменили на другой Sukhoi Superjet 100;

- 8 мая был задержан вылет самолета в Минск. Рейс SU 1830 должен был отправиться в 8.35 утра, однако время перенесли на 12.00. Причина - технические неполадки;

- 8 мая самолет из Ростова-на-Дону не вылетел в Москву. Была мелкая техническая неисправность. Рейс задержан, пассажиров отправили другим самолетом;

- 8 мая отменены рейсы из Москвы в Нижний Новгород, Гетеборг, Белгород, Пермь;

- 9 мая отменены рейсы из Москвы в Тюмень, Оренбург, Самару, Оренбург, Краснодар, Саратов, Ульяновск, Таллин;

- 13 мая самолет не вылетел из Краснодара в Челябинск. Замена борта была по технической причине, задержка составила 1,5 часа;

- 13 мая не вылетел борт из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Рейс A4 220 был перенесен с 8.45 на 17.00. Причина — техническая неисправность.

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