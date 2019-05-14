Кола, пшш, шум берез, в моде рэп и менуэты. Абсолютно не прост фестиваль Башмета-мета

«У меня дорогая аудитория. Она не на котиках собрана». Так сказал однажды звукоархивист Юрий Метелкин, владелец сайта архивных радиопередач. Мысль была такой: проще всего и быстрее всего собрать посетителей, поставляя контент в виде трэша и котиков. Но такая аудитория не будет хранить вам верность. Сложно - сделать выборку. Согласно мысли Метелкина, например, сто тысяч посетителей портала о классической музыке, дороже миллиона, собранных «на котиках».

Если руководствоваться этим определением, то Ярославль, безусловно, город дорогой. Классическая музыка здесь представляет чуть ли не основной интерес населения. Билеты на фестиваль Башмета раскупаются заранее. Залы полные, во время частей произведения аудитория не хлопает и даже пятиминутную задержку концерта зрители воспринимают для себя как смертельное оскорбление.

Огромное разница, например, с Сочи, где два месяца назад проходил Зимний фестиваль Башмета.

(Помню, как в день премьеры китайской оперы в Сочи продавщица путёвок собрала свои пожитки на два часа раньше закрытия. «Извините, билеты не продам, у меня концерт». «Вы на китайскую оперу, наверное», - поинтересовалась я. «Что вы, - оскорбилась продавщица, - конечно нет. Я на Аллегрову»).

9 мая в Ярославле завершился очередной, уже одиннадцатый фестиваль Башмета. И, как и всякий раз, с успехом.

Конечно, гвоздем нынешнего фестиваля в Ярославле стал концерт Мюнхенского камерного ансамбля, о котором мы уже писали. Но, как отметила критик Лейла Гучмазова, о которой мы тоже писали, мясо - это гала-концерт. Заключительный, прошедший 9 мая. Конечно, я не музыковед, но даже мне всякий раз интересно наблюдать за приемами и фишками Башмета, а на примере гала-концерта эти фишки проявляются особенно отчетливо.

Юрий Башмет на сцене в день завершающего фестиваль гала-концерта. Фото предоставлено организаторами

Тренд - на литературу

И несмотря на то, что в интервью музыкант не раз говорил, что не большой знаток литературы, уже из года в год фестиваль продолжает эксперименты по объединению музыки с литературой. Ноу-хау последних лет - появление поэтических и писательских мастер-классов. Но особенно синтез жанров проявляется на концертах, в виде самого широкого спектра произведений в жанре мелодекламаций, спектаклей-концертов и «музыкально-литературных композиций». В этом году мы могли слышать Евгения Миронова исполняющего «Письма к брату» Ван Гога, Михаила Ефремова со «Словом о полку Игореве», Григория Сиятвинду - с пушкинским «Моцартом и Сальери». Нельзя считать одинаково удачными все постановки. Скажем, даже актерский талант Миронова не смог скрыть странноватые «Письма к брату», слушая которые вспоминалось бунинское «еще и холоден и сыр»: непонятный выбор писем и особенно - музыкальных тем. Почему Шнитке? Почему Брамс? Однако нельзя и не отметить несомненную удачу «Моцарта и Сальери» и - особенно - «Слова о полку Игореве» на музыку Александра Чайковского.

Михаил Ефремов. Фото предоставлено организаторами

От симфонических инструментов - к народным

«Скрытая теплота патриотизма» усиливается от фестиваля к фестивалю. Это заметно по укреплению позиций народных инструментов. На сочинском фестивале, к примеру, нас удивляли концертом для бас-балалайки в исполнении Михаила Дзюдзе.

В этом году балалаечная экзотика прозвучала на заключительном гала-концерте. Конечно, не все произведения хороши в качестве переложений для народных инструментов. И если «Хоровод гномов» Баццини исполняемый на домре Екатериной Мочаловой звучит не хуже (а может быть, даже лучше) чем на скрипке, то было бы неправдой сказать то же самое для балалаечной фантазии на тему «Кармен» Бизе. Но специфика исполнения и переложения с лихвой компенсировались вау-эффектом. Мария Кирикова - ослепительно красивая девушка в шикарном платье с длинными сверкающими серьгами выглядела так неожиданно и инопланетно с балалайкой в руках, что за разглядыванием чуда «фантазия» пролетела незаметно.

И наши внуки в добрый час со сцены вытеснят и нас

Трогательно и правильно, что в концертах неизменно участвуют местные кадры, причем, не взрослые, а дети. На заключительном концерте выступили две воспитанницы Ярославского музучилища.

Конечно, критики не могли не заметить, что «Русский танец" из балета «Лебединое озеро» Чайковского чуть больше чем наполовину исполнила не Полина Дегтярева, а первая скрипка «Солистов» Андрей Поскробко. Но ведь и это на самом деле не так важно. (Людям вообще зачастую неважно, как сыграно). Куда как более значительно внимание: то, что маэстро с уважением отнесся к таланту их местной, ярославской звездочки. Куда как более значительно, что маэстро не считает чем-то предосудительным стоять на сцене и играть вместе с начинающим музыкантом, что маэстро добр и лоялен.

Не считает он ниже своего "до" - ежегодно объезжать маленькие поселки и деревеньки, чтобы выступить даже в самых неприспособленных для классической музыки местах. В ДК так в ДК. На поляне перед церковью - так на поляне. В Тутаеве, в Поселке Некрасовском, в Гавриловом Яме, в Данилове… и не гнушаться закатанными баночками огурцов, которые бабушки-слушательницы берегут и приносят специально к приезду ЮрьАбрамыча.

Юрий Башмет. Фото предоставлено организаторами

То не мозг трещит, то не стул скрипит...

Подобно многим музыкантам Башмет не делит публику на профессиональную и непрофессиональную. Но обвинения снобов в потакании вкусам публики будут неуместны. Потому что на каждом концерте, помимо вкусняшек, которые обожает аудитория, неизменно присутствуют мощные упражнения для души и нашего зачастую растренированного ума.

Например, в этом году концерт открылся очень сложной премьерой Армана Гущяна "Letter and waves". Признаться, до премьеры я вообще ничего не слышала о спектрализме в музыке. И этот спектрализм был нелегким испытанием. Мировая премьера звучала так, будто исполнители дольше, чем обычно настраивали инструменты. Никакой возможности понять, что именно скрипит: струны под смычком, кресло под зрителем или собственные мозги. Гущян словно расчленил музыку на протоны и нейтроны. А музыканты выводили неблагозвучные пассажи сосредоточенно, спустив очки на кончики носа, как артель паяльщиков микросхем.

Ради чего?

На этот вопрос ответил сам Башмет в финальном послеконцертном слове.

- Так учил меня Ростропович, - признался музыкант. - Играй все, что написано. Восемь из десяти произведений будут никакими. Два - хорошими. И когда-нибудь тебе повезет сыграть гениальное. Поэтому я стараюсь играть все… Музыкант начал было говорить и о том, что произведение будет дорабатываться, и что первое исполнение не всегда самое лучшее, и что не всегда новое должно нравиться публике... Но в его речь вмешался голос ярославской бабушки-зрительницы:

- Спасибо, Юрий Абрамович. Нам было интересно.

PS

В музыкальном мире, где все друг друга знают и друг на друга обижаются, почти нет возможности сказать, что думаешь. "Нужно учиться критиковать глазами. Это единственный способ остаться элитарным в демократическом мире", - предложила выход Лейла Гучмазова, большой спец по критике глазами.

Не знаю, правда или нет, но, как обещал исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко, башметовцы с благодарностью, как дождь и снег, принимают в свой адрес все, "лишь бы было доказательно".

Поэтому, согласно утверждению Гринченко, глазами ничего дополнительного сообщать не надо.

Вот и проверим это с помощью данного текста.