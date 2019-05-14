2019-05-16T13:25:19+03:00
Звезды

Страдавшая от алкоголизма звезда фильма "Калина красная" умерла в психбольнице в полном забвении

Звезде советского экрана не суждено было дожить до преклонных лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Гаврилова в фильме "Калина Красная".Татьяна Гаврилова в фильме "Калина Красная".
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Татьяна Гаврилова снялась во многих советских фильмах. Она была успешной актрисой, однако проблемы в личной жизни долгие годы заливала спиртным. В итоге остаток жизни страдающая от алкоголизма звезда фильма "Калина красная" провела в психбольнице в полном забвении.

Татьяне Гавриловой 5 мая исполнилось бы 80 лет. Но звезде экрана не суждено было дожить до преклонных лет.

Советский фильм "Калина красная", вышедший на экраны в 1973 году, помог многим актерам стать популярными и любимыми. Одной из тех, кто снялся в киноленте, была Татьяна Гаврилова.

Роль белокурой грубоватой Люсьен - члена воровской малины - режиссер и актер Василий Шукшин изначально писал под Людмилу Гурченко. Даже назвал героиню ее именем. Но в итоге отдал роль Татьяне Гавриловой.

Картина "Трудный час", 1961 г. Фото kino-teatr.ru

Картина "Трудный час", 1961 г. Фото kino-teatr.ru

Во время съемок "Калины красной" Гаврилова сильно пила. Василия Шукшина уговаривали заменить артистку, но тот очень ее жалел, пишет "Экспресс газета". Ведь Шукшин не понаслышке знал, что такое алкогольная зависимость. В конце жизни он сам старался завязать со спиртным.

Водкой Гаврилова глушила боль из-за незавидной женской доли. Она была замужем дважды. С последним супругом, художником Эдуардом Курочкиным прожила 20 лет, но детей так и не родила.

C Анатолием Папановым, фильм "Дайте жалобную книгу". Фото kino-teatr.ru

C Анатолием Папановым, фильм "Дайте жалобную книгу". Фото kino-teatr.ru

После "Калины красной" Татьяна играла эпизодические роли. В 90-х она почти не снималась, поэтому чувствовала себя забытой. Одиночество она заливала водкой.

В итоге Гаврилова оказалась в психиатрической лечебнице. Актриса Лариса Лужина, с которой Татьяна вместе училась, как-то пришла навестить приятельницу. По признанию Лужиной, она ужаснулась при виде звезды. Некогда цветущая красавица превратилась в наголо обритую старуху без верхних зубов. Она передвигалась в инвалидном кресле, не чувствовала вкуса пищи и не могла разговаривать.

В клинике для душевнобольных Татьяна Гаврилова умерла на 62-м году жизни от сердечного приступа, забытая всеми. Актрису похоронили на Долгопрудненском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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