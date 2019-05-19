На каблуках и в трусах: Кончита Вурст спела на Евровидении 2019 в скандальном наряде

Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на Евровидении-2014 в образе бородатой исполнительницы Кончиты Вурст, вновь вышел на сцену песенного смотра. Он выступил в качестве приглашенной звезды на Евровидении 2019 в Тель-Авиве.

Кончита Вурст в очередной раз вышла на сцену в эпатажном образе. Один из известных андрогинов выступил вместе с самыми эффектными артистами за всю историю международного песенного конкурса Евровидение. Звезды обменялись песнями.

conchitawurst Кончита Вурст вновь вышлал на сцену Евровидения

Так, Кончита Вурст спела песню Heroes победителя Евровидения-2015 Монса Сельмерльова. Для выхода на сцену австрийский исполнитель подготовил откровенный образ: под обтягивающим комбинезоном в сетку было видно черное нижнее белье. Завершали образ ботинки на шпильке, кепка и страусиные перья на руках.

conchitawurst Кончита Вурст в очередной раз вышла на сцену в эпатажном образе

К слову, перед самым финалом Кончита прокомментировала номер Сергея Лазарева. Звезда подчеркнула, что ей нравится песня российского исполнителя Scream, с которой тот выступал на вокальном состязании. "Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так? Всего хорошего!", - цитирует артиста Deutsche Welle.

Российский певец выступил в полуфинале Евровидения 16 мая и прошел в финал. Заключительная часть состязания, которое в 2019-м проходит в Израиле, состоялась 18 мая.