Звездные страсти по «Евровидению»: Лоза разнес «песню для британских домохозяек», а Малахов скопировал Лазарева в душевой кабине

Шоу в Тель-Авиве, которое закончилось глубокой ночью и принесло третье место нашему участнику Сергею Лазареву, многие звезды смотрели в прямом эфире. И, конечно, болели за коллегу, поддерживая его постами в Инстаграм. А вот Филипп Киркоров, который ездил в Израиль с Сергеем в качестве наставника, смог поздравить артиста лично, хотя сообщения в соцсетях это все равно не отменило.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

- Ну что, мы это сделали, - написал поп-король в своем Инстаграме. – Достойно, смело, профессионально! Мои слова благодарности потрясающей команде, во главе которой стоял АРТИСТ СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, я скажу завтра. А пока – первые эмоции и счастье, что все позади и завтра домой! Спасибо, дорогой Сережа, за невероятное выступление!

Полина Гагарина, которая сама в 2015-м принимала участие в евросмотре и заняла второе место, смотрела эфир со всей семьей. И перед финалом записала видео, послав Лазареву воздушный поцелуй:

- Серюнечка, я тебя очень люблю, и желаю много сил. Удачи!

А вот муж певицы, фотограф глянца Дмитрий Исхаков, хотя и написал, что болел за нашего Сергея, выложил фото и восхищенные комментарии в адрес конкурсанта из Азербайджана.

Екатерина Варнава поделилась роликом, где она в компании шоумена Александра Гудкова и коллеги по «Камеди Вумен» Натальи Еприкян смотрит прямой эфир. Гудков, как всегда, в образе – с каким-то платочком на голове, подпевает, карикатурно по-молитвенному складывая ручки.

kativarnava He screeeeeams! @gudokgudok @lazarevsergey #eurovision2019 #scream

Глюкоза выложила видео всех выступлений наших артистов с 1994 года – и Алсу, и Пугачевой, и «Мумий Тролля», и группы «Тату», не забыв указать, что болеет за Лазарева.

- Молодец, Сергей, сделал все, что мог! Снова не выиграл, но впечатление оставил блестящее! – написал на своей странице Дмитрий Губерниев, который в этом году комментировал в «Евровидение» из Тель-Авива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709751" frameborder="0"></iframe> Глюкоза выложила видео всех выступлений наших артистов на Евровидении с 1994 года.

А телеведущий Андрей Малахов решил поддержать певца креативно и смонтировал ролик, где повторил движения Лазарева из номера, когда он проводит пятерней по стеклу, где струятся ручейки дождя:

- Поддерживаю Сергея Лазарева и его песню, - написал телеведущий. - Смотрим вместе и снимаем видосы в душевых кабинках! Лучшие покажем в эфире. Главный хештег дня «скримнаш»!

malakhov007 Поддерживаю Сергея Лазарева и его песню #scream ! Сегодня на @tvrussia смотрим #евровидение2019 вместе и снимаем видосы в душевых кабинках))) Главный хэштег дня: #СкримНаш ! ( Лучшие видосы будут в эфире)

Дима Билан, единственный российский исполнитель, который выиграл «Евровидение» в 2008 году (к слову, со второй попытки), посвятил коллеге и другу большой философский пост:

- Дорогой Сережа, мое же личное к тебе отношение – это колоссальное уважение!, - признался Билан. - Мало кто из нашего поколения может так неистово трудиться и находить возможности, а не причины. И возможности твои еще до конца не раскрыты, как говорит мне моя мама. Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и их направление меняются каждый день. И есть только один путь – расти в собственном профессионализме, не в угоду публике. Ты суперпрофессионал на грани человеческих возможностей! Твой вокал, твоя музыка и главное – твои человеческие качества. Как показывает жизнь, важнее побед – быть честным перед собой и зрителем, остальное – пыль и мода сиюминутности!

В комментариях свой респект Лазареву высказали Николай Басков, экс-«татушка» Юлия Волкова, певица Зара, телеведущая Лера Кудрявцева и другие звезды.

И только Юрий Лоза, известный в последнее время не столько песнями, сколько своими провокационными высказываниями, решил вновь пойти против течения. Певец опубликовал в Интернете колонку, где объяснил, почему он не поддерживает Лазарева. Главная претензия – в том, что артист пел не на русском языке.

- Когда меня просят прокомментировать результат российского участника на «Евровидении», я задаю встречный вопрос: а кто сказал, что он российский? Что в нем российского, кроме фамилии, штампа в паспорте и денег, потраченных на закупку зарубежного контента? Иностранцы его одели, обули, написали песню, которая, по их мнению, должна понравиться британской домохозяйке. Мало того, за время его пребывания на фестивале никто даже не попытался заговорить с ним по-русски – обращались исключительно как к англосаксу..!

Напомним, в этом году музыкальный конкурс «Евровидение» проходил в Израиле с 14 по 18 мая. Первое место занял исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, второе – итальянский певец Мамут. Наш Сергей Лазарев, как в 2016-м году, занял третье место.

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В Тель Авиве закончилось «Евровидение». Российский участник евросмотра, Сергей Лазарев, занял третье место. И, как нам кажется, это при нынешних обстоятельствах очень хороший результат. Не так уж и много стран порадовали нас хорошими оценками. А жюри и вовсе будто в упор не замечало нашу страну, отдавая голоса будто рандомно. Тем не менее, мы - третьи. После окончания шоу мы дождались Сергея для того чтобы узнать его эмоции по поводу своего выступления (подробности)

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По итогам зрительского голосования Сергей Лазарев занял на «Евровидении – 2019» второе место, сказал «король» российской эстрады Филипп Киркоров, который является продюсером выступления нашего певца на международном музыкальном конкурсе и соавтором песни Scream, с которой он выступал. Причем, по словам Киркорова, «этот человек совершил невозможное». (подробности)