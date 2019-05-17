Финалист скандального «Голос.Дети» Ержан Максим вовсе не расстроился и теперь крылом у Крутого

Как поделился сам Ержан, для него предложение Крутого стало полной неожиданностью:

- Все произошло так быстро, я был приглашён на приём к полномочному послу Казахстана в России Имангали Тасмаганбетову, во время которой и состоялась наша встреча с Игорем Яковлевичем. Не могу сказать, что я расстроился, заняв второе место, для меня важнее было именно участие и то, что меня заметили. А сейчас, спустя совсем немного времени понимаю, какие огромные возможности открываются передо мной после шоу. Мы уже приступили к работе с Академией и скоро будем готовы показать что-то очень интересное. Сейчас готовимся к концерту 24 мая. Волнуюсь, но для меня большое счастье снова выступать на этой сцене и увидеться с ребятами. С Микеллой мы дружим и я не считаю нас соперниками. Ведь не победа самое важное, а возможность быть услышанными.

Микелла и Ержан.Запись в студии 2019 год

Академия Игоря Крутого вот уже несколько лет курирует самые разные детские творческие проекты. Такие как «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», премии «Девичник TEENS Awards», талант-шоу «Битва талантов», «Рождественской песенки года» .

PR-директор Академии Игоря Крутого Екатерина Дзергун рассказала «КП»:

- Решение о сотрудничестве с Ержаном в Академии приняли еще до того, как стало известно, что Первый канал обнулил результаты голосования в проекте «Голос. Дети». Теперь съемку проведут еще раз. Так что, возможно, мы подписали контракт с будущим победителем.

Полина Богусевич, победительница конкурса Детское Евровидение-2017 с PR-директором Академии

Ержан Максим. Adagio - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

- На данный момент, наша компания является практически монополистом по количеству проектов для детей. И нам важно, чтобы под крылом у Игоря Яковлевича самые талантливые дети нашей страны имели возможность реализоваться. Игорь Яковлевич предложил Максиму обучение в Академии и тот с радостью согласился. На данный момент, работа с ним уже начата и уже в скором времени будем готовы показать ее результаты.

Так же, хочу подчеркнуть, что мы никого не выделяем и невзирая на любые обстоятельства всегда открываем двери для всех ребят, которые хотят петь и выступать. Микелла неоднократно принимала участие в наших концертах, она горит творчеством. Недопустимо, чтобы начавшаяся травля убила в ребёнке это желание.

Напомним, что 16 мая Первый канал официально объявил, что из-за выявленной накрутки за победительницу Микеллу Абрамову результаты финала «Голос. Дети» будут отменены, а 24 мая «Первый канал» покажет спецвыпуск «Голос. Дети». Как решится ситуация будет понятно уже в ближайшее время.

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