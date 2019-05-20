2019-05-20T17:45:45+03:00
Звезды

"Не трогать! Огребете!": Гузеева бросилась на защиту дочери

Актриса жестко предупредила злопыхателей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева с детьмиЛариса Гузеева с детьмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Лариса Гузеева разразилась гневной тирадой в адрес поклонников. Телеведущая обожает своих детей, поэтому негативные комментарии в адрес наследников воспринимает очень болезненно. В этот раз артистка резко ответила хейтерам дочери.

Лариса Гузеева не стерпела регулярных нападок на 19-летнюю Ольгу, которую она ласково называет Лелей. Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале пригрозила недоброжелателям.

"Я смотрю, появились недовольные тем, что я не даю терзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду. Не трогать! Огребете! Уже предупреждала", - осадила злопыхателей звезда.

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Лариса Гузеева с дочерью Лелей
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Гузеева души не чает в своих детях. Наследники знаменитости выросли скромными и порядочными людьми.

"Мои дети никогда у меня ничего не просили. Вот правда. В детстве, чтобы на пол упасть и сучить ногами с криком «купи!», вообще не из их жизни. Никогда не знаю, что дарить, на все: «Спасибо, мам, мне не нужно»", - делилась с поклонниками актриса.

Отметим, нападки на Ларису Гузееву в Сети - явление довольно частое. То фолловерам не нравится новый цвет волос звезды, то она не в том наряде, то ее упрекают за лишний вес или резкие высказывания. Лариса Гузеева критики не терпит. Она сразу ставит хейтеров на место - ненавистников и недоброжелателей звезда очень быстро отправляет в бан. Ведь ни новый цвет волос, ни фигура, ни возраст не мешают ей быть уверенной в себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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