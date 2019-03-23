2019-03-23T16:33:52+03:00
Общество

Алексей Улюкаев встречает свое 63-летие в колонии вместе с супругой

Экс-министра с днем рождения поздравил начальник исправительного учреждения
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Алексей Улюкаев во время оглашения приговора.Алексей Улюкаев во время оглашения приговора.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Заместитель главы Федеральный службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в хорошем настроении встречает в субботу свой 63-й день рождения. В колонии строгого режима, куда его определил суд.

Напомним, экс-главу Минэкономразвития приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в 2 млн долларов и этапировали в колонию №1 Тверской области в мае 2018-го. В декабре он уплатил присужденный ему штраф и теперь, при условии положительных характеристик и наличии ходатайства со стороны руководства колонии через несколько лет может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. При условии, что будет себя хорошо вести. А ведет себя он, судя по всему, именно так.

- Его сегодня поздравило руководство колонии и отряда, где он находится. Вообще, Улюкаев очень не проблемный (заключенный – прим. ред.), ведёт себя хорошо. Нет ни замечаний, ни нареканий. Работает в библиотеке, ведёт кружки. Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике. Там не то чтобы бизнесмены какие-то, но те, кто хочет получить какую-то экономическую грамотность, - подробно рассказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва". - Скоро подъедет его супруга. Ему разрешено на сегодня свидание с женой, он ждёт её приезда. Чувствует себя хорошо. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее.

Не конкретизируясь именно на данной персоне, очень хочется пожелать, чтобы все российские взяточники (речь идет именно о чиновниках на госслужбе или в госкомпаниях, в бизнесе нет взяток, а есть коммерческий подкуп) регулярно получали поздравления с днем рождения. Главное, чтобы обязательно от начальника их колонии, желательно, строгого режима. И как можно большее количество раз.

Кстати, не обязательно именно с днем рождения. Можно и с другими праздниками. Например, с Новым годом. Или с днем борьбы с коррупцией. По разу в год. И подольше.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Скучаю только по родным и близким": Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни за решеткой

Бывший министр посетовал, что ему разрешено всего 3 краткосрочных свидания с родственниками в год (подробности)

Откуда Улюкаев взял 130 миллионов для штрафа по суду

Он расплатился на зоне по счетам, которые ему предъявили в наказание за огромную взятку (подробности)

Первый день Улюкаева в тюрьме: отмените "Лицом к стене!", дайте коврик для йоги и не сажайте ко мне сокамерника

Экс-министр не ожидал такого стремительного ареста. Но признался, что, собираясь в суд, тайно от супруги положил в портфель запасные носки и кое-какие вещи «на всякий случай» (подробности)

КАК ВЫНОСИЛИ ПРИГОВОР

Суд дал Улюкаеву 8 лет строгого режима

Бывшего федерального министра признали виновным в получении 2 миллионов долларов взятки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алексей Улюкаев: досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
У арестованного экс-полковника Захарченко обнаружены очередные миллионы
По данным Генеральной прокуратуры, высокопоставленный полицейский осыпал своих женщин драгоценностями и бриллиантами за десятки миллионов рублей, а на счетах подруг хранил более 2 500 000 долларов
Наталья Поклонская: 90-е растянулись. Нужно возвращать УБОП!
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе с «КП» провела расследование самого громкого дела этого года — задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. И объяснила, как бандиты попадают во власть
Новости 24
Выступивший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой
Порошенко уверен, что Украина «вплотную» приближается к ЕС и НАТО
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает свой первый день рождения в колонии
МИД РФ: агрессия НАТО против Югославии навсегда оставила пятно позора на альянсе
На Украине мужчина кухонным ножом отрезал себе ногу из-за гангрены
Американец Натан Чен стал лучшим на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры
В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля
Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе
В Росстате назвали число курильщиков в России