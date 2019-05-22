Арашуков пытался раздобыть в СИЗО бланки Совфеда, чтобы писать на них комментарии к законам

22 мая на пленарном заседании все члены Верхней палаты парламента единогласно проголосовали за досрочное лишения Рауфа Арашукова статуса сенатора. Причина - не сданная вовремя декларация о доходах, а вовсе не тюремное заключение. Такое происходит впервые в истории СовФеда, чтобы действующего члена лишали статуса из-за такой провинности. Но и арест прямо в зале заседаний тоже был впервые. Напомним, Арашукова арестовали прямо в зале пленарных заседаний 30 января 2019 года. С тех пор он под следствием в СИЗО «Лефортово».

По закону декларации о доходах и имуществе должны сдаваться до 1 апреля, чего Арашуков не сделал. При этом специально созданная комиссия провела проверку и установила, что возможность предоставить документы у него имелась. Матвиенко отметила, что все процедуры были проведены строго в соответствии с законодательством.

В СИЗО сын перещеголял отца по условиям содержания

- Я был в СИЗО «Лефортово» пару недель назад, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Заходил в проверкой в камеры и к Арашукову старшему и к младшему. Помню, что Рауф (сын) хлопотал о том, чтобы как-нибудь получить сюда в СИЗО официальные бланки СовФеда. Хотел писать запросы и комментарии к законам.

Мельников рассказал, что сын содержится в куда лучших условиях, чем его отец Рауль. В отремонтированной камере с горячей водой и современной техникой — телевизором, холодильником.

- С самого начала своего заключения Рауф писал много жалоб на условия содержания. И вот в итоге его перевели в только что отремонтированную камеру. Напомню, что все они в «Лефортово» двухместные. А вот его его отец Рауль сидит в куда более худших условиях. Камера без ремонта и горячей воды. Старенький телевизор, который даже не всегда работает. Но он абсолютно не выражает никаких недовольств, говорит: «Спасибо, меня все устраивает. Еда вкусная. Все необходимое имеется». В камере у него много книг. Сосед тоже обвиняемый по экономической статье.

Всего по делу проходят девять фигурантов. Все они друзья и родственники семейства Арашуковых. Отца и сына обвиняют в том числе и в создании ОПГ. Кроме того Рауфу Арашукову предъявили обвинения в причастности к убийству двух человек в 2010 году.

- То, что сенатор Арашуков — политический труп было понятно сразу же. Не бывает у нас такого, что против человека начинается какая-то компания, а он все продолжает сидеть в должности, - говорит политолог Дмитрий Абзалов. - Все это было лишь вопросом времени. Процедура отзыва полномочий сенатора довольно долгая, тем более, что такой прецедент с арестом прямо на заседании, вообще впервые. По закону можно было отозвать через губернатора, но это еще более долгий процесс. Либо же через Заксобрание. Скорее всего сыграло свою роль и следствие, надо было получить показания в первую очередь с отца — он в ОПГ главный. Но теперь, если еще будут такие случаи с членами СовФеда, думаю, дело пойдет быстрее.

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