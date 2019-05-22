Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Единогласным решением 153 сенаторов из их рядов был изгнан Рауф Арашуков. Мужчина, находящийся в СИЗО с января, не смог вовремя подать декларацию о доходах. Именно эта причина стала поводом к исключению сенатора от Карачаево-Черкесии из Совета Федерации.
"Непредставление этих сведений или несвоевременное представление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", - сказал председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев.
По словам сенатора, рабочая группа изучила обстоятельства Арушукова. По их мнению, нахождение в СИЗО не могло помешать сенатору направить документы вовремя.
Как писал сайт kp.ru, Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данным следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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