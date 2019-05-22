2019-05-22T21:28:16+03:00
Общество

Слухи о разводе оказались сильно преувеличены: в ближайшее время Юлия Улюкаева собирается на длительное свидание к мужу

Как выяснила "Комсомолка", известие о расставании бывшего министра экономического развития с женой было просто "уткой"
Дина КАРПИЦКАЯ
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Сегодняшнее известие о разводе сотрудники ФСИН с уверенностью назвали уткойСегодняшнее известие о разводе сотрудники ФСИН с уверенностью назвали уткойФото: Евгения ГУСЕВА
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Источники в исправительной колонии номер один Тверской области сообщают, что отношения осужденного за взятку экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и его жены Юлии более чем прекрасные.

- За этот год Юлия приезжала на свидания несколько раз. Из их разговоров (краткосрочные встречи происходят в присутствии сотрудников УФСИН) ясно, что все у них хорошо. Постоянно обмениваются комплиментами и признаниями в любви. Письма пишут друг-другу постоянно. Ни о каком разладе в их семье и речи нет. Буквально в ближайшее время у них назначено очередное длительное свидание.

Алексей Улюкаев регулярно проходит обследования в тверской больнице. Но со здоровьем у него все стабильно.

- За экс-министра всегда сильно беспокоятся извне. - Говорит тюремщик. - Так что у него все хорошо, насколько это может быть вообще хорошо в тюрьме.

Юлия моложе мужа на 27 лет

Юлия моложе мужа на 27 лет

Однако никаких VIP-камер, о которых писали ранее в СМИ, в тверской ИК нет и в помине.

- Мы когда читали все эти сообщения о целых этажах с саунами, сильно удивлялись. Кто такое придумал? У нас старое здание, все в отрядах по 100 человек. Никаких других и нет!

Сегодняшнее известие о разводе сотрудники ФСИН с уверенностью назвали уткой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Развод Улюкаева: жена приезжала в колонию к осужденному экс-министру только однажды

Информацию о расставании с супругой осужденного за взятку чиновника официально в его окружении не подтверждают (подробности).

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Экс-министр не ожидал такого стремительного ареста. Но признался, что, собираясь в суд, тайно от супруги положил в портфель запасные носки и кое-какие вещи «на всякий случай» (видео, радиопередача)

Алексей Улюкаев встречает свое 63-летие в колонии вместе с супругой

Экс-министра с днем рождения поздравил начальник исправительного учреждения (подробнее)

Улюкаев выступил в суде с последним словом.«Против меня была совершена чудовищная, жестокая провокация» Алексей Улюкаев выступил в суде с последним словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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