Слухи о разводе оказались сильно преувеличены: в ближайшее время Юлия Улюкаева собирается на длительное свидание к мужу

Источники в исправительной колонии номер один Тверской области сообщают, что отношения осужденного за взятку экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и его жены Юлии более чем прекрасные.

- За этот год Юлия приезжала на свидания несколько раз. Из их разговоров (краткосрочные встречи происходят в присутствии сотрудников УФСИН) ясно, что все у них хорошо. Постоянно обмениваются комплиментами и признаниями в любви. Письма пишут друг-другу постоянно. Ни о каком разладе в их семье и речи нет. Буквально в ближайшее время у них назначено очередное длительное свидание.

Алексей Улюкаев регулярно проходит обследования в тверской больнице. Но со здоровьем у него все стабильно.

- За экс-министра всегда сильно беспокоятся извне. - Говорит тюремщик. - Так что у него все хорошо, насколько это может быть вообще хорошо в тюрьме.

Юлия моложе мужа на 27 лет

Однако никаких VIP-камер, о которых писали ранее в СМИ, в тверской ИК нет и в помине.

- Мы когда читали все эти сообщения о целых этажах с саунами, сильно удивлялись. Кто такое придумал? У нас старое здание, все в отрядах по 100 человек. Никаких других и нет!

Сегодняшнее известие о разводе сотрудники ФСИН с уверенностью назвали уткой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Развод Улюкаева: жена приезжала в колонию к осужденному экс-министру только однажды

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