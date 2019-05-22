От осужденного за взятку Алексея Улюкаева ушла молодая жена

Весть о разводе пришла из неофициальных источников. Понятное дело, что сам Алексей Улюкаев ничего прокомментировать не может — у заключенных нет такой возможности. Его адвокат Лариса Каштанова заявила «Комсомолке», что не в курсе этих событий. А заместить главы УФСИН РФ Валерий Максименко вообще сказал журналистам, что семья у Улюкаева крепкая и что жена его очень поддерживает.

Напомним, что приговор экс-министру прозвучал в 2017 году. Его арестовали прямо в зале суда (до этого он был на домашнем аресте) и отправили в СИЗО «Матросская тишина», где он содержался пару месяцев до вступления приговора в законную силу.

- Я был в камере у Алексея Улюкаева в СИЗО, - вспоминает ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - И даже не один раз. И все время он говорил про супругу. Все спрашивал, когда положены свидания. Переживал, чтобы его не отправили в какую-нибудь далекую исправительную колонию, куда его жене долго будет добираться. Одним словом, видно было, что он ее очень любит.

Юлия Хряпина — так зовут пока еще официальную жену экс-министра — моложе мужа на 27 лет. Познакомились они в Институте экономической политики, где оба работали. Для Алексея Валентиновича это второй брак. У пары двое детей — сын Алексей 14 лет и 9-летняя дочка Александра. От первого брака у Улюкаева есть сын Дмитрий, ровесник своей мачехи.

То, что к своей молодой жене Улюкаев испытывает самые нежные чувства, говорят все, кто с ним сталкивался или работал.

- На рабочем столе у него всегда стояли портреты Юли и детей. - Говорит бывший помощник экс-министра. - А помнится, году в 2006-м он устроил скандал в самолете, когда Юле не досталось места в бизнес-классе. Как она к нему относилась — не знаю. Редко их видел вместе, хотя на работу к нему она иногда заезжала.

Сначала теряешь свободу, а потом все остальное

Разводы в тюрьме — не редкость.

- Это обычно для зоны дело, - рассказал на условиях анонимности один из только что освободившихся из ИК №1 Тверской области, где отбывает наказание Улюкаев. - Даже выражение такое есть, что сначала теряешь свободу, а потом и все остальное. Алексей Улюкаев отбывает наказание на строгом режиме. А значит, ему положено 3 длительных свидания в год. Но насколько мне известно, супруга была у него всего один раз. Почему — не знаю.

На зоне экс-министр работает библиотекарем. На условия содержания не жалуется, хотя и живет в отряде на 100 человек.

- Все эти разговоры про вип-камеры — вранье. В ИК №1 таких просто нет и все. Все отряды большие. Когда к нам поместили министра, то внимание к зоне стало повышенное. Я отсидел там семь лет и знаю, о чем говорю. Сейчас поддерживаю связь с некоторыми сотрудникам. Да, бывает такое, мы как бы дружим. Так вот они говорят все время, что к Улюкаеву повышенное внимание, им постоянно интересуются извне. Для сидельца и его статуса на зоне это очень важно. И тот факт, что он работает в библиотеке, говорит о близости и особом расположении администрации тюрьмы. А развод? Ну переживет, с кем ни бывало.

И хотя никаких официальных данных о том, действительно ли намечается развод пока нет, все близкие к семейству Улюкаевых знают, что для Алексея Валерьевича это будет настоящий удар.

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