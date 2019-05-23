Сергей Лазарев о пересчете голосов на «Евровидении»: От этих манипуляций страдают в первую очередь артисты
Европейский Вещательный Союз опубликовал заявление о пересчете голосов в финале «Евровидения». Все случилось, как оказалось, именно из-за отстранения от голосования белорусского жюри. Организаторы вместе с конторой Ernst & Young утвердили агрегатор, который должен был заменить выпавших из процесса судей на основании результатов других стран с аналогичными результатами голосования.
Результаты были оглашены, букмекерские конторы выплатили всем угадавшим лидеров вознаграждения. Но вот Европейский Вещательный Союз затеял проверку спустя несколько дней после финала. И таки выяснил, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат. Организаторы заявили, что ошибка «не повлияла на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, и общий победитель и лучшие 4 песни конкурса остались без изменений». Фраза на самом деле очень «так себе» - артисты из Норвегии в итоге опустились на шестое место, а Швеция поднялась на пятое, Северная Македония стала выше Азербайджана, который опустился на 8-ю позицию, а Белоруссия - выше Германии. Итоговая сумма очков у нашего Лазарева тоже изменилась - вместо 369 баллов у него стало 370.
Интервью Сергея Лазарева после выступления на «Евровидении».Елена БОДУЭН
Мы спросили Сергея, насколько его «порадовал» этот балл.
- Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты, - ответил исполнитель.
Но место России в итоговой таблице не изменилосьФото: REUTERS
И правда, вся эта история выглядит сомнительно. Баллы, которые заменили белорусские, были взяты от следующих стран, расположенных рядом: Россия, Армения, Азербайджан и Грузия. И получается, что так как мы за себя не голосовали, то у нас средний балл не от четырёх стран, а от трёх. При этом у нас 26-место от жюри Грузии, а у Азербайджана - самое последнее от Армении. Так что вы, друзья, как ни садитесь, как результаты ни пересматривайте, все равно выходит ерунда.
Пересчет голосов начался из-за истории с белорусским жюри. На сцене - представительница Белоруссии Зена
Как вообще так вышло, что баллы были неправильно начислены? Оказалось, что их случайно раздали в обратном порядке. Да, конечно случилось все изначально из-за белорусского жюри. Но на самом деле крайне сложно понять - каким же таким магическим способом разглашение членами жюри их преференций в первом полуфинале могло повлиять на результаты голосования в финале? В любом случае продюсер белорусской исполнительницы Зены Виктор Дробыш заявил, что будет судиться с организаторами из-за того, что правила конкурса повлияли на отношения наших стран. Продюсер рассказал, что глашатаю просто дали конверт с баллами, которые надо было озвучить. А говорить о том, что это оценки не от белорусского жюри, а от Европейского Вещательного Союза, запретили.
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ИСТОЧНИК KP.RU