«Голос. Дети»: Так восторжествовала справедливость или все как всегда?

В спецвыпуске детского «Голоса» победителями признали абсолютно всех финалистов - включая Микеллу Абрамову, из-за которой и грянул скандал (напомним, более 38 тысяч голосов за девочку оказались фальшивыми, и это лишь предварительные данные расследования). Такая развязка устроила не всех - и в нашей редакции тоже.

ПРОТИВ

Бабло победит. Зло

Егор Арефьев, корреспондент отдела телевидения "КП"

Скандальный финал детского «Голоса» переиграли. Победили все.

Только вот никто не рад. Сплошь негодование и призывы к массовым казням. И не потому что народ плохой. А потому что люди у нас, — да, в стране Мавроди, младореформаторов и Кашпировского, — крайне чуткие до плевков в душу. Такое мы ощущаем фибрами. Людям зрелищ подавай, но не таких, где рыбной мордой в харю тычут. Не таких, где белые нитки тугой мошны торчат из-за микрофона в детских ручонках. Все наелись фейками. А тут произошло вульгарное: анонимные и злые миньоны-боты, о которых родители Алсу, конечно же, и знать не знали, опрокинули и точно, и смотрящих один разок. Потом собрали возле телевизора повторно — мол, сейчас точно все по красоте будет — и опрокинули еще разок.

Неявкой.

Дескать, вы там барахтайтесь, лузеры, голытьба и плебеи, а мы тут по телевизору из Барвихи поглядим. Плевать на ваши переигровки, «Голос» наш. «Привет от Мики», написанный в инстаграм дочкой Алсу, и вовсе смотрится издевкой. Организаторы шоу оказались в цугцванге. Пытались сгладить, сдобрить, откатить к заводским настройкам. Но это, увы, тот случай, когда отказ от операции ведет к гангрене.

«Победили все» в переводе на человеческий значит не победил никто.

Полумеры - всегда зло. Они ничего в корне не меняют. Зато с них начинается развал, крах принципов и магии проекта. В данном случае людей обижает подмена худшего плохим. Публике дали пососать конфетку, поднятую с пола, - и выплевывать жалко, и горчит невкусно. Катарсис ускользнул, слегка подразнив. Избегнутая действительность уступила место пошлому компромиссу. Животворящая искорка затухла.

Бабло победило.

Расходимся.

В спецвыпуске детского «Голоса» победителями признали абсолютно всех финалистов. Фото: Голос.Дети

ЗА

Хватит жаждать крови

Сергей Ефимов, заведующий отделом телевидения "КП"

«Мы не знаем, кто это сделал», - подчеркнул глава Первого канала Константин Эрнст, говоря о махинациях с ботами во время голосования, за что его теперь бьют в комментариях на kp.ru. Мол, лицемер.

Разумеется, он знает, как и мы все. Да, существует гипотетическая вероятность того, что бот-атаку на систему голосования придумал и оплатил кто-то еще, а не родители участницы. Это могли быть, например, инопланетяне, которым не нравится творчество Алсу. То есть мы все понимаем, насколько велика эта вероятность. Почему же Эрнст намеренно ушел от, как говорится, эскалации конфликта? Не заявил в прокуратуру, чтоб все всерьез?

Потому что в этом замешаны дети. По факту наказать бы пришлось не офонаревших взрослых, а 11-летнюю девочку. Вы в самом деле хотите, чтобы ради торжества абсолютной справедливости у нее внутри появилась зияющая дыра? А у всех остальных финалистов возникло чувство неловкой причастности к этому зловещему торжеству? Чувство, которое осталось бы с ними навсегда?

Эрнст отказался от умозрительной высшей гармонии, не стоящей слезинки ребенка, - как Иван Карамазов. Незаслуженной победы Микеллу, напомню, лишили. Но с минимальным ущербом для психики детей.

Хватит алкать крови, друзья. Хоть и без прокурора, неназванные взрослые наказаны. Есть ведь и другой суд, помимо районного. Вся страна теперь знает, каков, с позволения сказать, нравственный багаж этих людей. И им с этим отношением к себе жить.

Мы можем только гадать, какие демоны грызут их души. А ведь грызут: вот откуда выверенные, примирительные, явно взрослые строки в инстаграме Микеллы. Говорить открыто пока стыдно, но объясниться уже хочется.

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