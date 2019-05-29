2019-05-29T23:57:23+03:00
Звезды

"Так одета, будто голая": Наташе Королевой в прозрачном мини-платье посоветовали спрятать ноги

Поклонники заявили, что в таком возрасте неприлично показывать коленки и то что выше
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наташа КоролеваНаташа КоролеваФото: Иван МАКЕЕВ
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Поклонники раскритиковали ноги Наташи Королевой. Знаменитость предстала в прозрачном мини-платье бледно-розового цвета, которое открывало взору не только колени певицы, но и то, что находится значительно выше.

Наташа Королева в свои 45 года является обладательницей аппетитной фигуры. Артистка без стеснения позирует в купальниках, шортах и коротких юбках. И если совсем недавно поклонники нахваливали любимую артистку за стройность, то нынешнее фото вызвало у пользователей соцсетей оторопь.

Певица стала гостьей передачи "Вечерний Ургант" накануне своего дня рождения, которые она отмечает 31 мая. По такому случаю звезда нарядилась в нежно-розовое прозрачное платье, подобрав в тон к соблазнительному наряду элегантные лодочки на шпильках.

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Наташа Королева стала гостьей Ивана Урганта
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Однако поклонники разнесли в пух и прах внешний вид Королевой, а точнее ее ноги и даже руки. По мнению пользователей, эти части тела выдают ее возраст. Фолловеры посоветовали звезде их спрятать.

"Коленки Наташе уже пора прикрывать, возраст берет свое", "Лицо подколола, а ножки уже не те…", "Колени, колени…. холодец", "Все класс…Но с коленками надо что-то делать. Все портят, и диеты не помогают", "Непонятно, что с ногами стало у нее. Идеальные же ноги были на прошлых видео", "У Наташи коленки уставшие! Я бы укрыла бы!", "Так одета, будто голая", "И ручищи, как у штангиста на пенсии", - комментируют подписчики.

Отметим, Наташа Королева постоянно занимается спортом, старается следить за питанием и практикует лечение пиявками. По ее словам, такие процедуры омолаживают организм. Практикует певица и кровопускание. Она призналась, что так много внимания уделяет своей внешности из-за мужа. Кроме этого она хочет хорошо выглядеть к концерту, который пройдет в честь дня ее рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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