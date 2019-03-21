Началова, мавзолей и "глицериновые слезы"

В программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» Александр Невзоров обратился к ведущей: «Оля, вы не испытываете неловкость за то, что вы живы еще, когда умерла сама Началова? (…) Мы видим, что страна опять превратилась в дурной драмкружок, где московский гламур топит абсолютно всё в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. Ну, честно говоря, дипломированных котов в фелинологических клубах хоронят и то пышнее, чем похоронили Малашенко. И не было никакого гламурного резонанса. Мне вообще нет никакого дела до Началовой. Я понятия не имел о том, что существует такая певица. Но из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие. И возникли как бы мысли, а достаточно ли комфортабелен Мавзолей и достоин ли он ее? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место она занимает. Теперь мы знаем, чье. И то событие, которое, вероятно, было печальным для семьи и небольшого круга слушателей, оно превращено в резонансную общенародную проблему. Причины такого резонанса неясны. (…) Это событие затмило, например, такое гигантское и драматическое явление, как очередная годовщина «Крымнаш». (…) Я просто не понимаю, с чем связана медийная истерика».

Конечно, Александр Невзоров - гениальный, поцелованный чертом провокатор, но, похоже, он недоумевает совершенно искренне. Ум жильца вершин занимают иные материи, он не может понять, почему шестой день все СМИ голосят про какую-то Началову. Если бы он узнал, что вечером в воскресенье на сайте kp.ru из 20 самых популярных материалов 19 были именно про нее, изумился бы еще больше. Не только пишут, а ведь еще и читают.

Да, за последние недели умерли физик, получивший Нобелевскую премию (88 лет), всенародно любимый актер (96 лет) и выдающийся режиссер, классик советского кинематографа (93 года). Это очень грустно, но это не нарушает естественного хода вещей: рождение-молодость-зрелость-старость-глубокая старость-смерть. Истории Кирилла Толмацкого (Децла) и Юлии Началовой еще как его нарушают.

Обе эти трагедии были как гром среди ясного неба: молодые и с виду совершенно здоровые люди умерли очень быстро (Децл и вовсе мгновенно). Даже к смерти Жанны Фриске как-то можно было психологически подготовиться: ее смерть не была скоропостижной, за ее болезнью много месяцев наблюдала вся страна, и эта болезнь называлась рак, и даже еще хуже, глиобластома (любой нейрохирург или хотя бы человек, пять минут полазавший в интернете, понимал, насколько плохо дело). А тут - абсолютно ничего не предвещало. Началова - и искусственная кома? Из-за чего? Подагра? Сахар в крови? Ранка на ноге? Ну бред какой-то, не совмещается все это с летальным исходом. Конечно, выкарабкается.

Смерть Кирилла здорово ошарашила тех, кому сейчас 30-40 лет: наверное, люди вдруг поняли, что их молодость вместе с песнями Децла куда-то навсегда окончательно уплыла, а собственная смерть, наоборот, чуть-чуть приблизилась. И все-таки это одно конкретное поколение. И это хип-хоп, жанр достаточно маргинальный: трудно было представить Децла на концерте ко Дню Победы. Юлию Началову было можно представить везде: хоть на Дне Победы, хоть на Дне милиции, хоть в передаче «Один в один», хоть в передачах «Доброе утро» или «Угадай мелодию». Там она регулярно и появлялась. Это был во всех смыслах абсолютный мейнстрим, мягкий, не агрессивный; образ и песни, полностью понятные и пионеру, и пенсионеру.

Некоторые сейчас говорят: «А вы помните хоть один ее хит?» И правда: не все могли с ходу вспомнить; но фамилию и внешность знала более или менее вся аудитория Первого канала и «России 1». И, конечно, ее коллеги - от Аллы Пугачевой до Сергея Лазарева, от Григория Лепса до Кристины Орбакайте, ошарашенные и раздавленные новостью, умножили печаль своими постами в соцсетях и совершенно искренними соболезнованиями. В конце концов, для них она была еще и хорошей знакомой, с которой они много раз пересекались на сборных концертах.

Конечно, в широких народных массах она была популярнее Кирилла - и именно поэтому на прощании с ним собралось несколько сотен тихих человек, а на прощании с ней была чуть ли не Ходынка.

Началова была красивой женщиной. Многим она казалась еще моложе, чем на самом деле, потому что ассоциировалась с «Утренней звездой», где появилась совсем девочкой. Такой поворот сюжета называется «девушка и смерть», и он всегда воспринимается наблюдателем как пощечина. Даже в мелодрамах и мыльных операх к такому приему прибегают редко, герои там погибают гораздо чаще, чем героини. Особенно невинные героини - а Началова точно не была замечена светскими хроникерами в каком-то предосудительном поведении: ни распутства, ни пьянок, ни наркотиков. Не очень везло с мужчинами - но тут уж любая простая русская баба ее пожалеет, ей-то прекрасно известно, что в разводах никогда не бывает виновата женщина. Зато Юлия родила прекрасную дочку. И родила бы еще - годы позволяли…

Юлия Началова "Птичка синичка".

Короче, она просто не могла и не должна была умереть.

Ну вот стоишь ты в трех метрах от автобусной остановки, куришь, и вдруг в остановку, где стоят и сидят другие люди, на полной скорости врезается грузовик. Тебя не задело, но поневоле, знаете ли, обратишь внимание. И какая разница, что ты не знаешь этих людей в лицо и по имени. А если знаешь? Если это твои соседи по подъезду?

А если бы ты сам стоял на три метра правее? У Кирилла Толмацкого была серьезная сердечная болезнь, о которой он не подозревал (какой нормальный 35-летний мужчина на ровном месте пойдет делать холтеровское мониторирование - и сколько еще нормальных 35-летних мужчин таким образом умрут за вот этот, 2019 год?) У Юлии Началовой была ранка на ступне - кто из нас не сбивал в кровь ноги в новой обуви, и сколько из нас после этого побежало в травмпункт?

Невротики, люди с повышенной тревожностью, достаточно хорошо знают, что смерть всегда рядом. У них сломан механизм выталкивания плохих мыслей. У здоровых людей он тоже иногда ломается - когда они залезают в компьютер, открывают новостной сайт и вдруг без малейшего предупреждения видят слова «Умер Децл» или «Умерла Юлия Началова». И это производит на них сильное впечатление, Александр Глебович.

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