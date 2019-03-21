Началова, мавзолей и "глицериновые слезы"
В программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» Александр Невзоров обратился к ведущей: «Оля, вы не испытываете неловкость за то, что вы живы еще, когда умерла сама Началова? (…) Мы видим, что страна опять превратилась в дурной драмкружок, где московский гламур топит абсолютно всё в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. Ну, честно говоря, дипломированных котов в фелинологических клубах хоронят и то пышнее, чем похоронили Малашенко. И не было никакого гламурного резонанса. Мне вообще нет никакого дела до Началовой. Я понятия не имел о том, что существует такая певица. Но из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие. И возникли как бы мысли, а достаточно ли комфортабелен Мавзолей и достоин ли он ее? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место она занимает. Теперь мы знаем, чье. И то событие, которое, вероятно, было печальным для семьи и небольшого круга слушателей, оно превращено в резонансную общенародную проблему. Причины такого резонанса неясны. (…) Это событие затмило, например, такое гигантское и драматическое явление, как очередная годовщина «Крымнаш». (…) Я просто не понимаю, с чем связана медийная истерика».
Конечно, Александр Невзоров - гениальный, поцелованный чертом провокатор, но, похоже, он недоумевает совершенно искренне. Ум жильца вершин занимают иные материи, он не может понять, почему шестой день все СМИ голосят про какую-то Началову. Если бы он узнал, что вечером в воскресенье на сайте kp.ru из 20 самых популярных материалов 19 были именно про нее, изумился бы еще больше. Не только пишут, а ведь еще и читают.
Да, за последние недели умерли физик, получивший Нобелевскую премию (88 лет), всенародно любимый актер (96 лет) и выдающийся режиссер, классик советского кинематографа (93 года). Это очень грустно, но это не нарушает естественного хода вещей: рождение-молодость-зрелость-старость-глубокая старость-смерть. Истории Кирилла Толмацкого (Децла) и Юлии Началовой еще как его нарушают.
Обе эти трагедии были как гром среди ясного неба: молодые и с виду совершенно здоровые люди умерли очень быстро (Децл и вовсе мгновенно). Даже к смерти Жанны Фриске как-то можно было психологически подготовиться: ее смерть не была скоропостижной, за ее болезнью много месяцев наблюдала вся страна, и эта болезнь называлась рак, и даже еще хуже, глиобластома (любой нейрохирург или хотя бы человек, пять минут полазавший в интернете, понимал, насколько плохо дело). А тут - абсолютно ничего не предвещало. Началова - и искусственная кома? Из-за чего? Подагра? Сахар в крови? Ранка на ноге? Ну бред какой-то, не совмещается все это с летальным исходом. Конечно, выкарабкается.
Смерть Кирилла здорово ошарашила тех, кому сейчас 30-40 лет: наверное, люди вдруг поняли, что их молодость вместе с песнями Децла куда-то навсегда окончательно уплыла, а собственная смерть, наоборот, чуть-чуть приблизилась. И все-таки это одно конкретное поколение. И это хип-хоп, жанр достаточно маргинальный: трудно было представить Децла на концерте ко Дню Победы. Юлию Началову было можно представить везде: хоть на Дне Победы, хоть на Дне милиции, хоть в передаче «Один в один», хоть в передачах «Доброе утро» или «Угадай мелодию». Там она регулярно и появлялась. Это был во всех смыслах абсолютный мейнстрим, мягкий, не агрессивный; образ и песни, полностью понятные и пионеру, и пенсионеру.
Некоторые сейчас говорят: «А вы помните хоть один ее хит?» И правда: не все могли с ходу вспомнить; но фамилию и внешность знала более или менее вся аудитория Первого канала и «России 1». И, конечно, ее коллеги - от Аллы Пугачевой до Сергея Лазарева, от Григория Лепса до Кристины Орбакайте, ошарашенные и раздавленные новостью, умножили печаль своими постами в соцсетях и совершенно искренними соболезнованиями. В конце концов, для них она была еще и хорошей знакомой, с которой они много раз пересекались на сборных концертах.
Конечно, в широких народных массах она была популярнее Кирилла - и именно поэтому на прощании с ним собралось несколько сотен тихих человек, а на прощании с ней была чуть ли не Ходынка.
Началова была красивой женщиной. Многим она казалась еще моложе, чем на самом деле, потому что ассоциировалась с «Утренней звездой», где появилась совсем девочкой. Такой поворот сюжета называется «девушка и смерть», и он всегда воспринимается наблюдателем как пощечина. Даже в мелодрамах и мыльных операх к такому приему прибегают редко, герои там погибают гораздо чаще, чем героини. Особенно невинные героини - а Началова точно не была замечена светскими хроникерами в каком-то предосудительном поведении: ни распутства, ни пьянок, ни наркотиков. Не очень везло с мужчинами - но тут уж любая простая русская баба ее пожалеет, ей-то прекрасно известно, что в разводах никогда не бывает виновата женщина. Зато Юлия родила прекрасную дочку. И родила бы еще - годы позволяли…
Юлия Началова "Птичка синичка".
Короче, она просто не могла и не должна была умереть.
Ну вот стоишь ты в трех метрах от автобусной остановки, куришь, и вдруг в остановку, где стоят и сидят другие люди, на полной скорости врезается грузовик. Тебя не задело, но поневоле, знаете ли, обратишь внимание. И какая разница, что ты не знаешь этих людей в лицо и по имени. А если знаешь? Если это твои соседи по подъезду?
А если бы ты сам стоял на три метра правее? У Кирилла Толмацкого была серьезная сердечная болезнь, о которой он не подозревал (какой нормальный 35-летний мужчина на ровном месте пойдет делать холтеровское мониторирование - и сколько еще нормальных 35-летних мужчин таким образом умрут за вот этот, 2019 год?) У Юлии Началовой была ранка на ступне - кто из нас не сбивал в кровь ноги в новой обуви, и сколько из нас после этого побежало в травмпункт?
Невротики, люди с повышенной тревожностью, достаточно хорошо знают, что смерть всегда рядом. У них сломан механизм выталкивания плохих мыслей. У здоровых людей он тоже иногда ломается - когда они залезают в компьютер, открывают новостной сайт и вдруг без малейшего предупреждения видят слова «Умер Децл» или «Умерла Юлия Началова». И это производит на них сильное впечатление, Александр Глебович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
От чего умерла Юлия Началова: почему возникает сахарный диабет у молодых и кто в группе риска
После смерти певицы многие шокированы ее диагнозами. Откуда берется сахарный диабет в молодом возрасте и как от него уберечься, мы обсудили с руководителем Клиники эндокринологии Сеченовского университета профессором-эндокринологом Валентином Фадеевым (подробности)
Бывшие мужья простились с Юлей Началовой: «Еще одним ангелом на небе стало больше»
38-летняя Юля Началова нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище. Певицу похоронили рядом с одним из создателей телеканала НТВ, мужем Божены Рынски Игорем Малашенко. Организацией похорон занимались артисты, друзья певицы. (подробности)
"Как принцесса": гроб Юли Началовой завалили белыми цветами
Певица очень любила именно белые цветы (подробности)
Дочку Началовой привезли на похороны
Дочь привезли проститься с Юлей Началовой. Верочка выглядит подавленной, но стойко переносит прощальную церемонию (подробности)
Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Юлия Началова: досье KP.RU»