Ксения Собчак заставляет Бузову извиниться перед дизайнером

Ксения Собчак обратилась к Ольге Бузовой и потребовала у нее извинений. Телеведущая заявила, что певица распространяет непроверенные слухи про незнакомого и достойного человека, после чего рассказала пошлый анекдот.

Который день не утихают разговоры по поводу нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Во время передачи Ксения призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. По словам гламурной телеведущей, дизайнер просил ее отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку. Ксения ответила, что просить ее об этом она не будет. "Я не могу на это никак повлиять", - объяснила она. Собчак добавила, что Бузова покупает одежду за свои деньги и гордится этим.

Ведущая "Дома-2" молчать не стала. Бузова жестко осадила дизайнера, решив, что речь идет о Демне Гвасалия. "Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги!", - сказала, как отрезала, артистка.

Позже Собчак выступила с заявлением, в котором отчитала Ольгу за то, что та безосновательно обвинила Демну. Однако Бузова никак не отреагировала на слова гламурной блондинки.

buzova86 Бузова опять стала жертвой Собчак

Спустя сутки Собчак решила опять поднять эту тему и рассказала пошлый анекдот, приведя в пример Бузову. "Есть мой любимый анекдот, суть которого в том,что первый человек второму просто рассказывает, что Пушкин с Гончаровой вчера гуляли по Невскому, десятый - одиннадцатому: «Пушкин пьяный шлялся с ... по Фонтанке», а сотый - сто первому: «Представь, сидит Гоголь на фонаре и ...»". Примерно это произошло после последнего эфира «Осторожно, Собчак!», где обсуждалось, насколько высокая мода продуктивно сотрудничает с инфлюенсерами", - негодует Ксения.

Она обвинила Бузову в том, что та почему-то решила накинуться на Демну Гвасалия. "Оля пишет гневное обращение к дизайнеру, даже не спросив у меня предварительно, кого я имею ввиду. Я понимаю, что не у всех гардеробная, как у Киркорова. Видимо, у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акела промахнулся...", - едко заявила Собчак.

После этого теледива вновь подчеркнула, что Демна к этому разговору не имеет никакого отношения. "Мне кажется, стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений", - призвала Ксения певицу.

Более того, Собчак обвинила Бузову в распространении непроверенных "слухов про незнакомого и достойного человека". "Я специально не назвала имени, так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала. И могла позвонить и спросить меня лично, если это так важно, прежде чем высказываться таким некрасивым образом", - заявила знаменитость.