"Грех такую красоту не любить": семь соблазнительных фото Насти Каменских в купальниках

Настя Каменских вместе с супругом Потапом (Алексеем Потапенко) продолжают наслаждаться медовым месяцем на пляжах Турции. На курорт молодожены отправились после громкой свадьбы.

Поклонники пристально следят за личным блогом Насти Каменских в надежде увидеть в нем очередное фото певицы в купальнике. А если посчастливится, то и вовсе без него. Аппетитные формы звезды притягивают фолловеров, как магнит.

kamenskux Настя Каменских и ее аппетитные формы

На свежих снимках в Инстаграме Настя Каменских демонстрирует роскошную фигуру, меняя купальник, как перчатки. Певица находится в прекрасной форме и радует публику женственными изгибами. А медовый месяц, по словам подписчиков, идет звезде на пользу.

kamenskux Настя Каменских долго худела, чтобы, наконец, сфотографироваться голой

"Я понимаю, почему Потам на ней женился. Грех такую красоту не любить" , "Она в любом весе очень женственная и сексуальная!", "Красотка. А фигура даже не обсуждается", "Настя ты секси, формы радуют глаз, надоели доски. А с baby-животиком ты будешь еще краше", "Офигенная фигура", "Опять поправилась...", "Она в любом весе очень женственная и сексуальная!", - делятся эмоциями комментаторы.

На одном из последних фото артистка, словно женщина-кошка, позирует в леопардовом купальнике на яхте. Надо отметить, что настроение у знаменитости прекрасное. Она буквально светится от счастья и наслаждается обществом любимого супруга.

kamenskux Настя Каменских наслаждается медовым месяцем

Стоит отметить, что с собой Каменских взяла большое количество купальников. Есть среди них и микро-купальники, и слитные с высокими вырезами по бедру и умопомрачительным декольте. Но самые любимые модели певицы - стринги с высокой посадкой по талии.

Напомним, свадьба Потапа и Насти состоялась 23 мая. Торжество прошло в одном из элитных ресторанов под Киевом. На нем присутствовали друзья звезд. Публику веселила Верка Сердючка. Во время беседы Настя Каменских призналась, что хочет детей от Потапа.

kamenskux Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью, сразу бежишь на пляж

Слухи о романе Насти и Потапа появились в 2006 году, когда артист еще был женат на Ирине Горовой. Сами звезды свою личную жизнь никогда не комментировали.