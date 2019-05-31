Роуминг по стране, ОСАГО, амнистия капиталов: что изменится для россиян с 1 июня

1. Внутрироссийский роуминг отменяется. Совсем.

С 1 июня все входящие звонки по стране должны стать бесплатными, независимо от оператора и на всех тарифах.

Собственно, в большинстве случаев это правило уже действовало. Противостояние крупнейших сотовых операторов и Федеральной антимонопольной службы длилось еще с 2010 года, и победила в нем все же ФАС. Предупреждения и разбирательства свою роль сыграли - с осени 2018 года российские операторы «большой четверки» отменили и национальный, и внутрисетевой роуминг.

Но оставался еще Крым. Крупные российские операторы там не работают, опасаясь санкций. Есть несколько своих местных. И расценки — с местным своеобразием. С 1 июня Крым тоже должен перейти на общие для всей страны правила.

2. Споры по ОСАГО будет рассматривать финансовый омбудсмен

Если между потерпевшим и страховщиком возникли противоречия — мол, выплатили несправедливо мало - то прежде чем идти в суд, надо будет обратиться к финансовому омбудсмену. Для граждан это хорошо — процедура бесплатная. А в суд можно пойти и после — если результаты рассмотрения не удовлетворили.

Страховщикам разборки у омбудсмена обойдутся в 45 тысяч рублей с каждой жалобы, по которой решение будет принято не в их пользу, а в пользу клиента. Сумма будет меньше, если, пока жалоба рассматривается, компания пойдет на уступки потерпевшему.

Жалобу в электронном виде рассмотрят за 15 дней, в обычном — за 30.

Решения омбудсмена обязательны для выполнения обеими сторонами, но могут быть обжалованы в суде.

И еще новшество в сфере ОСАГО. Расширяется круг лиц, которые имеют право получить компенсацию по этой страховке в случае ДТП. Это может быть, например, представитель потерпевшего с нотариальной доверенностью. Или наследник потерпевшего.

3. Жили долго и счастливо — и составили общее завещание

Супруги с 1 июля могут оформлять совместное завещание. То есть распорядиться, кому какое имущество перейдет, если умрут они оба или кто-то один из них, можно в одном документе — два разных от лица каждого составлять не надо. При разводе совместное завещание утратит силу.

Еще одно новшество в наследственной сфере. Россияне теперь смогут заключать наследственные договоры. Это соглашение между наследодателем и теми, кому он хочет оставить свое имущество, - об условиях, на которых те получат наследство. Например, не будут за наследодателем ухаживать — ничего не получат. Наследников можно обязать потратить часть денег на благотворительность, на содержание оставшихся от наследодателя домашних зверюшек и т. п. - кому что важно.

4. Амнистия капиталов, третья серия

Третий этап амнистии капиталов объявлен с 1 июня 2019 года и по 1 марта 2020 года. Граждане, которые готовы задекларировать свои зарубежные счета и активы и перевести их в Россию, будут освобождены от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, совершенные до 1 января 2019 г.

Возвращать активы из-за рубежа власти предлагают в некий российский аналог офшоров — специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае, где действует особый режим налогообложения и ряд других льгот.