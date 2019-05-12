2019-05-12T18:02:46+03:00
Звезды

"Неделя в разлуке была как год": Виторган привез сына Собчак

Телеведущая сообщила радостную новость
Ольга ЛИБГАРДТ
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Счастливая мать воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем сообщила в своем блогеСчастливая мать воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем сообщила в своем блогеФото: Олег ЗОЛОТО
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Ксения Собчак увиделась с сыном Платоном после разлуки. Отец мальчика Максим Виторган вернулся из Испании, где отдыхал с наследником в компании тещи Людмилы Нарусовой.

Максим Виторган вернул сына Ксении Собчак. Счастливая мать воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем сообщила в своем блоге. "Приехал! Неделя в разлуке была как год!", - эмоционально подписала фото наследника гламурная ведущая.

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Малыш Платон
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На снимке Платон стоит на кровати. Он заметно подрос. Малыш одет в костюм с бабочкой. Поклонники умиляются фотографии и гадают, на кого же больше похож мальчик.

Отметим, о том, что Максим Виторган увез сына на отдых в Марбелью стало известно из личного блога актера. Он выкладывал фотографии с наследником. Вместе с Платоном на испанский курорт пребыла и теща Виторгана. Людмила Нарусова отметила в компании зятя и внука день рождения. Максим трогательно поздравил маму Ксении Собчак. 2 мая ей исполнилось 68 лет. Актер опубликовал селфи с Людмилой Борисовной. Одетая в купальник именинница выглядывала из-за плеча зятя. Фотопоздравление Виторган сопроводил задорной подписью: "Теща бывшей не бывает!".

Сама Ксения провела майские каникулы в компании Константина Богомолова. Молодые люди улетели в Италию. Сначала они побывали в Модене - там проходил фестиваль культуры и искусства под названием "Российские вечера в Италии". Телеведущая не публиковала фото и видео с возлюбленным. А вот Богомолов делился личным видео, на котором он снял Собчак со спины. Ксения спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей. Бывшая ведущая "Дома-2" и режиссер посетили ресторан Osteria Francescana, заплатив за ужин около тысячи евро. Затем пара отправилась в Рим, а оттуда в Венецию, где в субботу, 11 мая, стартовала знаменитая на весь мир Венецианская биеннале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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