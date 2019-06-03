2019-06-03T16:05:19+03:00
Звезды

Мама Юлии Барановской плачет в ее день рождения

Многодетная мама призналась, что она сама не своя
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Барановская девять лет жила гражданским браком с футболистом Андреем АршавинымЮлия Барановская девять лет жила гражданским браком с футболистом Андреем АршавинымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юлия Барановская принимает поздравления по случаю своего Дня рождения. 3 июня телеведущей исполнилось 39 лет. Знаменитость откровенно рассказала о своих переживаниях и похвасталась первыми подарками.

"3 июня я родилась вечером . Это, кстати, заметно. Моя мама каждый год заводит будильник на это время и радостно сообщает: «Ну все, ты родилась!»", - начала свой монолог Юлия Барановская.

При этом она отметила, что в день рождения у ее родительницы глаза на мокром месте. Женщина переживает за неумолимо бегущие годы. "Иногда плачет, хотя я уверена, что всегда. Просто не показывает. Спасибо тебе, мамочка, люблю", - обратилась к родственнице именинница.

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Юлия Барановская с новой прической
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Многодетная мама призналась, что в свой день рождения она сама не своя: "А я почему-то всегда, задувая свечи, не могу сообразить, что загадать. Мысли скачут и скачут...".

Впервые за долгое время артистка проснулась с ощущением полного счастья и осознанием того, что она четко знает, чего хочет. "А еще сегодня, когда зазвонил телефон, я увидела на своем экране тот номер, который хотела, - поделилась сокровенным знаменитость. - А первый букет любимых пионов в свой день рождения, конечно, был от моего старшего, от моего Артема".

Напомним, Юлия Барановская девять лет жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным. Когда у нее родился первенец - сын Артем - ей было всего 17 лет. В апреле 2008 года родился второй ребенок - дочь Яна. Когда Барановская забеременела в третий раз, Аршавин от нее ушел. Арсений появился на свет в августе 2012 года.

Не так давно она рассказала о том, как футболист звал ее замуж. Правда, в тот момент Юля лежала на сохранении с первым ребенком. "Я тогда, конечно, ни о какой свадьбе думать не могла. Все мысли были о ребенке. Аршавин говорил, что пригласил около 300 человек на торжество. Но я не ставила брак во главу угла", - поведала Барановская. Потом и Аршавин предложений руки и сердца ей уже не делал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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