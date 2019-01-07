Русский тесть отрекшегося от престола малазийского короля: «Жена всегда должна следовать за мужем»

Новость об отречении от престола малазийского монарха Мухаммада V, который в ноябре тайно женился «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, породила массу вопросов. Почему король решился на этот шаг? Связано ли это с недавней свадьбой и могла ли женитьба на русской красавице сказаться на репутации правителя?

Как выяснила «КП», еще перед церемонией пара побывала в центре планирования семьи в Германии – 49-летний Туанку Мухаммад и 25-летняя Оксана готовились стать родителями (от предыдущего брака детей у короля нет). По неофициальной информации, супруги уже ждут ребенка и решили посвятить себя этому важному событию. Однако, пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова эту информацию не подтвердила: «Пока без комментариев». Семья девушки о личном тоже не распространяется.

Кадр с церемонии бракосочетания, состоявшейся в Барвихе.

- У нас все прекрасно, все идет так, как должно идти, - кратко ответил «Комсомольской правде» отец Оксаны и тесть экс-короля, врач-травматолог из Ростова-на-Дону Андрей Горбатенко.

Между тем, еще до новости об отречении от престола Андрей Иванович в разговоре с «КП» поделился некоторыми подробностями общения с супругом дочери:

- Я познакомился с Мухаммадом по весне. Особых подробностей вам не расскажу, поймите, у них своя жизнь, у меня своя. Я работаю в университете, у меня студенты, в Таганроге и Ростове – свои медицинские центры. В шесть утра поднялся, в 12 ночи заснул, как солдатик. Но одно скажу точно, как доктор: когда я впервые увидел его, мне подсознательно стало спокойно. Я сразу почувствовал, что Оксане с ним будет хорошо – наверно, отцовское сердце подсказало. И когда дочь приняла ислам, я решил поближе присмотреться к этой религии, обратился к своим друзьям-мусульманам. Хочу сказать, это прекрасная религия. И Оксана была абсолютно права в этом выборе – жена должна всегда следовать за своим мужем.

Что касается королевских замашек, я за Мухаммадом их не замечал. Он замечательный человек, мы с ним общаемся на английском. Чувствуется интеллект, воспитание, образование. Поэтому за Оксану я очень рад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679637" frameborder="0"></iframe> Первый танец короля Малайзии и «Мисс Москва 2015».

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