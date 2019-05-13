Сердечки и романтические фотосессии: Богомолов потерял голову от любви к Ксении Собчак

Майские каникулы остались позади, наступила пора рабочих будней. Но только не для Константина Богомолова. Кажется, режиссер совсем потерял голову от любви к Ксении Собчак и старается насладиться каждой минутой в ее обществе. Иначе как объяснить его снимки с телеведущей, на которых она предстает в романтических образах.

Константин Богомолов устроил фотосессию Ксении Собчак в Италии. 43-летний режиссер впервые показал снимки, где Ксения в кадре не со спины. Богомолов разместил фото на своей странице в Instagram, сопроводив кадры сердечком.

konbog75 Ксения Собчак глазами Константина Богомолова

Константин Богомолов запечатлел Ксению Собчак на оживленной улице на фоне стены с граффити. Светская дива для прогулок по итальянским улочкам выбрала пестрый халат, белые брюки и сумочку с бахромой. Довершал образ Ксении так полюбившейся ей тюрбан. Этот аксессуар стал неотъемлемой частью ее лука.

Подписчики остались в восторге и пожелали счастья влюбленным. "Это любовь", "Как прекрасны эти чувства", "Ксения прекрасна, "Такая красивая! Вам такие головные уборы очень идут.", "Да вы вообще красивая женщина", - немедленно отреагировали фолловеры на романтический порыв Богомолова.

О том, что Ксения и Константин проводили майские каникулы вместе, стало известно случайно. Режиссер опубликовал личное видео с Собчак. Правда, телеведущую он снял со спины. Ксения спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей. Внимательные подписчики отметили, что точно в таком же наряде светская львица была в Африке. Она фотографировалась во время поездки с подругами. В Италии Собчак и Богомолов не сидели на месте. Сначала они побывали в Модене - там проходил фестиваль культуры и искусства под названием "Российские вечера в Италии". Бывшая ведущая "Дома-2" и режиссер посетили ресторан Osteria Francescana, заплатив за ужин около тысячи евро. Затем пара отправилась в Рим, а оттуда в Венецию, где в субботу, 11 мая, стартовала знаменитая на весь мир Венецианская биеннале.