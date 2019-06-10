Потап скрывал любовь с Каменских из-за жены

Потап впервые высказался о своих отношениях с Настей Каменских. Музыкант откровенно признался, что ему очень хотелось рассказать всему миру о том, как сильно он любит Настю, но у него была семья.

"Это было очень трудно сделать.. Всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко. Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа...", - признался Потап.

На протяжении пяти лет поклонники ничего не слышали о личной жизни артиста. После развода с Ириной Горовой в 2014 году музыкант отказывался говорить на эту тему, а также комментировать отношения с Настей Каменских. К слову, Потапу удалось мирно расстаться с Ириной. Сейчас бывшие супруги находятся в прекрасных отношениях.

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По его словам, пока он пытался все утрясти, прошло много времени. И теперь ему нечего скрывать. "Я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично. Мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", - цитирует 38-летнего артиста портал ТСН.

Артист предпочел не раскрывать, когда именно начался его роман с Каменских. Но поклонники до сих пор считают, что первый брак музыканта распался именно из-за этих тайных отношений.

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23 мая Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу. Сейчас они практически неразлучны. Молодожены провели медовый месяц в Турции. Они размещали в соцсетях горячие фото с отдыха, чем немало радовали поклонников.