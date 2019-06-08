«После любой провинности его родная дочь убегала из дома - боялась, что убьёт»: соседи рассказали о мигранте, от которого забеременела 11-летняя девочка

Эта история, случившаяся в подмосковном Лыткарине, - из тех, что пробивают дно... Вчера мы рассказывали о 11-летней Кате (имя изменено). Катя - ребёнок с задержкой в развитии, учится в коррекционной школе. Недавно мама начала замечать, что девочка стала стремительно поправляться. Почему - никто не понимал. Несколько раз водила Катю к врачам, назначили комплексное обследование и вдруг в результате УЗИ выяснилось, что маленькая Катя... на 26 неделе беременности. Тут уже подключились и органы опеки, и полиция. Девочку начали осторожно расспрашивать и вдруг выяснили, что вот уже несколько месяцев с ней «спит» папа одной из подружек... Все началось, когда Кате было ещё 10 (!) лет.

Мужчину, разумеется, задержали. 47 лет. Гражданин Узбекистана. Кахрамон Насирдинов вместе с женой и тремя детьми живет в двухкомнатной квартире в соседнем доме. И Катя, как выяснилось, действительно частенько бывала здесь в гостях.

Девочка дружила с дочкой насильникаФото: Личный архив

Следственный комитет уже предъявил Насирдинову обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». В пятницу Лыткаринский городской суд его арестовал.

В этой истории остается очень вопросов. Как это возможно, что 11-летняя больная девочка ходила в гости непонятно к кому? Неужели взрослый мужик насиловал ребёнка в своей квартире, в которой живет большая семья, и никто ничего не знал?!

«ТАКИХ НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬ!»

Лыткарино считается городком тихим. Он небольшой - меньше 60 тысяч жителей. Спрятался себе от посторонних за лесом. Если не считать транзитных, неместные приезжают сюда (по узкой лесной дороге) разве что если только покупаться в жару на местных карьерах, уже давно ставших полноценными «озёрами».

Я к тому, что здесь как в деревне - в каждом отдельно взятом районе все все друг про друга знают...

Квартира Насирдиновых, где 47-летний мужик насиловал 11-летнюю девочку, - в углу секции на седьмом этаже.Фото: Александр РОГОЗА

Семья Кати живет во Втором квартале, это вроде и центр (рядом автовокзал), а вроде и окраина - сразу за ним начинается тот самый лес. Кирпичная 12-этажка с одним подъездом.

- Очень положительная семья, ничего не могу сказать, - говорит сидящая на скамейке у подъезда женщина. - У меня в голове не укладывается, как это могло произойти. Девочку воспитывают мама и бабушка. Насколько я знаю, отец ушёл из семьи, когда узнал о диагнозе ребёнка. Мама работает в салоне красоты, старается побольше заработать, чтобы семью обеспечить.

- Так что же, за Катей никто не следил, что ли?

- Она всегда во дворе играет, это да! Но у нас все дети здесь спокойно играют, многие в гости друг ко другу ходят. Никто ж не знал! Я повторю: это нормальная, обычная, не маргинальная семья...

Катю действительно знает весь квартал.

- Понимаете, это ребёнок с очень чистой душой, - с акцентом объясняет мне мужчина-кавказец в одном из здешних магазинчиков. - Таких нельзя обижать! Она даже деньги не умеет считать. Принесёт бумажку в 500 рублей, купит какую-то мелочь и убегает. А я несусь за ней со сдачей. Она не понимает - хоть 500 рублей, хоть 10. Но в магазинах здесь ее никто никогда не обманывает. Этот мужик, если он действительно это сделал, последний подонок на этом свете!

ДВОРНИК КОЛЯ

Дом Насирдиновых стоит в полусотне метров от дома Кати, такая же кирпичная многоэтажка. В секции на седьмом этаже три квартиры. Но сейчас почему-то ни семьи Кахрамона (сам-то он сейчас в СИЗО), ни ближайших соседей.

Зато жители соседних секций знают о Насирдиновых все (это же Лыткарино!), ну или почти все.

Семья мигрантов из Узбекистана появилась в доме лет пять назад. Папа, мама и трое детей (дочери Алие (имя изменено) 11 лет, есть еще мальчики - 9 лет и 4 года, - Авт.).

Один из соседей рассказывает, что квартира-то, в которой они живут - «нехорошая».

Раньше здесь жил пожилой мужчина, который сначала сильно пил, а потом повредился рассудком, стоял на учете у психиатра. Много всего было: он в свою двушку пустил квартирантов, а потом бегал за ними с топором. Потом заснул в постели с сигаретой, был пожар, но его чудом спасли.

Насирдиновы стали очередными квартирантами чудного мужчины, но в итоге остались здесь надолго. По словам соседей, приезжие жили в чужой квартире даже без квартплаты. Родные хозяина договорились, что они будут присматривать за мужчиной, покупать ему еду, сигареты, гасить долги по коммуналке (их за несколько лет накопилось более 100 тысяч). Пару лет назад хозяин скончался, но его бывшая жена, которой отошла квартира, оставила семью из Узбекистана в своей двушке. За это Кахрамон вроде как должен постепенно отремонтировать квартиру. Работа потихоньку идёт - в коридоре на седьмом этаже сложена штабелями сколотая плитка, по углам расставлены выломанные дверные косяки.

По словам соседей, Кахрамон Насирдинов все эти годы работает где придется. Одно время он был дворником, потом собирал картонные коробки по магазинам и сдавал их в пункты приема, а теперь он кровельщик в местной коммунальной службе.

Кстати, его настоящее имя Кахрамон из русских знакомых мало кто знал. Здесь его звали по-свойски, Колей.

- Я с ним договорилась, чтобы он приходил каждый день, подметал вокруг киоска, - рассказывает одна женщина. - Ему мести пять минут. По 50 рублей за раз платила. Он и рад был!

Два 12-этажных дома, в которых живут Насирдиновы и семья Кати, стоят в одном дворе.Фото: Александр РОГОЗА

УЗНАЛ, ЧТО ЖЕНА ИЗМЕНЯЕТ…

В общем с заработками у Кахрамона было все сложно. Жена Гуля тоже - то работала, то нет. Официально ее, без гражданства, никуда не брали. Какое-то время работала подсобной рабочей в одном из сетевых супермаркетов. Но там ее «кинули» на деньги и Гуля устроилась уборщицей в магазин. Но и там все случилось негладко.

- Я ее выгнал, - говорит владелец точки, солидный мужчина лет пятидесяти. - За что? Она начала воровать товар. На видео увидел, как она взяла с прилавка наушники, спрятала их в торговом зале, а потом вынесла. Позвал ее и мужа сюда, показал все эти записи и уволил…

Одна из соседок вспоминает, что в начале 2017 года Кахрамон неожиданно пропал. А потом, в лифте, жена рассказала, что ему пришлось уехать из-за просрочки каких-то миграционных документов. Назад в Россию Насирдинова не пускали почти полтора года. Все это время семья жила здесь, а он - в Узбекистане.

- Мне кажется, Гуля за это время нашла себе другого мужчину, - говорит соседка и отводит глаза.

Это потом подтверждают еще несколько человек. И вроде как мужчина даже был не один. Нет, они не съезжались, не жили вместе, но «встречались» - назовем это так.

- А Кахрамон? Знал, что жена изменяет?

- Узнал, конечно, - кивает уже другая женщина. - У них были жуткие скандалы. Гуля даже дома не ночевала.

Сложно сказать, связано это как-то или нет, но по времени эти скандалы совпадают с началом изнасилований 10-летней Кати.

Кахрамон Насирдинов, мягко говоря, не красавец. Невысокий. Сутулый. У него очень даже заметная внешне травма глаза. Не нашел себе взрослую женщину и переключился на ребенка?! Впрочем, разбираться в психологии ТАКОГО поступка - последнее дело. Кате тогда было 10 лет. Она «особенная» девочка. Многие вещи не понимает. Никому ничего не сможет рассказать. Да и если расскажет, кто ей поверит - она же «дурочка», да?! Идеальная жертва…

- Вы когда-нибудь видели, чтобы он на других девочек заглядывался? - спрашиваю у женщины, которой узбекистанец помогал убираться у киоска.

- Да нет. Ну, когда мимо проходили девушки в коротких юбках и он отвлекался, я ему грозила кулаком. Но это мы так, в шутку.

«ПАПА МЕНЯ УБЬЕТ…»

Источники в следствии рассказывают, что вопреки рассказам соседей про «спокойного мужика» Насирдинов был настоящим домашним тираном. Поколачивал и жену, и дочь.

- Да, была одна история, - припоминает соседка. - Его жена, Гуля, иногда уезжает по делам домой в Узбекистан. И тогда все домашнее хозяйство переходит на дочь Алию. Так вот однажды Алия заигралась, не приготовила дома еду, за младшим братом в сад опоздала. Она довела его до дома, а сама сбежала и дома не ночевала. Сказала - боюсь, что папа меня убьет. Его тут даже учителя из школы искали, разбирались, что это такое. Потом историю замяли.

Получается, если ребенок даже из дома убежал, чтобы папа не бил - значит, уже доставалось?

- А вы когда-нибудь слышали крики детей? Можно было понять, что он их бьет?

- Нет, что вы, - женщина округляет глаза. - У него дети сами по себе шумные. Особенно сыновья. Мы их постоянно слышим. Но там сложно разобрать - то ли они бесятся, то ли что…

Насирдинов пока не признает свою вину. По версии следствия, свою дочь мигрант мог запугать, чтобы не говорила никому про его с Катей особенные «отношения». Но знала ли об этом кошмаре жена Кахрамона? Следователи разбираются.

- Кроме того, будет проведена проверка и по поводу родной дочери арестованного мужчины, не было ли с его стороны сексуального насилия в ее адрес, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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